Turnierserie in Halle/Westfalen geht in weitere Runde

Köln (SID) – Die Tennis-Schauturnierserie „International Premier League“ (IPL) geht in Halle/Westfalen in eine weitere Runde. Vom 10. bis 21. August schlagen am Standort des ATP 500er-Events erneut prominente Profis auf. Mit dabei sind unter anderem Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber.

Deutsche wie internationale Spieler erhalten die Gelegenheit, sich auf anstehenden Turniere der ATP- oder WTA-Tour vorzubereiten. Der Austragungsort für die fünfte IPL-Staffel vom 24. bis 28. August steht bislang noch nicht fest. Insgesamt werden an die bis zu 190 Spielerinnen und Spieler 150.000 Euro Gesamt-Preisgeld ausgeschüttet.