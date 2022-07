Titelverteidiger Djokovic souverän im Viertelfinale

London (SID) – Titelverteidiger Novak Djokovic hat dem Niederländer Tim van Rijthoven im Achtelfinale von Wimbledon kaum eine Chance gelassen. Der sechsmalige Turniersieger aus Serbien setzte sich am späten Sonntagabend 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 durch und beendete damit eine Serie des Weltranglisten-104.

Van Rijthoven hatte beim Vorbereitungsturnier in ’s-Hertogenbosch überraschend triumphiert und daraufhin eine Wildcard vom All England Club erhalten. Auch in Wimbledon überzeugte der 25-Jährige, der bis ’s-Hertogenbosch noch kein Match auf der ATP-Tour gewonnen hatte.

Gegen Djokovic endete sein Lauf, obwohl er dem Weltranglistendritten kurzzeitig den Nerv geraubt und überraschend den zweiten Satz gewonnen hatte. In der Folge drehte der 35 Jahre alte Turnierfavorit jedoch auf.

Im Viertelfinale bekommt es Djokovic am Dienstag mit Jannik Sinner zu tun. Im Duell der Jungstars besiegte der Italiener den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.