Tommy Haas zurück am Rothenbaum: Duell gegen Dominic Thiem

Leckerbissen für Tennisgenießer: In einem Showmatch am Sonntag trifft der gebürtige Hamburger Tommy Haas im Rothenbaum-Stadion auf Dominic Thiem.

Wer spielt die schönste einhändige Rückhand im Herrentennis? Klar, Stan Wawrinka. Doch zu den elegantesten Rückhandästheten zählen sicher auch Tommy Haas, 47, und Dominic Thiem, 31. Die beiden sind zwar nicht mehr als Profis auf der Tour unterwegs, können aber immer noch feinstes Tennis spielen.

Haas und Thiem, die in ihrer aktiven Zeit niemals gegeneinander gespielt haben, treffen am Sonntag am Hamburger Rothenbaum im Rahmen der „Hamburg Ladies Open“ in einem Show-Match aufeinander. Die beiden „Oldies“ werden sich ab 12 Uhr auf dem Centre Court duellieren. Im Anschluss findet das Endspiel des WTA-250er-Turniers statt.

Für Haas ist die Exhibition eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Hamburger trat in seiner Karriere insgesamt zwölfmal am Rothenbaum an. Seine Premiere gab er 1997, sein bestes Ergebnis erreichte er 2012, als er erst im Finale gegen Juan Monaco verlor. 2017, 20 Jahre nach seiner Premiere, spielte Haas zum letzten Mal bei seinem „Heimturnier“. Damals verlor er gegen Nicolas Kicker und wurde von den Fans mit stehenden Ovationen verabschiedet.

Dreimal war Dominic Thiem in Hamburg am Start und erreichte 2018 sowie 2019 jeweils das Viertelfinale. „Es wird auf jeden Fall ein besonderes Match gegen Tommy – und das auch noch in seiner Heimatstadt. Ich habe echt schöne Erinnerungen an meine Matches in Hamburg, die Atmosphäre im Stadion am Rothenbaum ist immer etwas Besonderes. Norddeutschland gefällt mir generell sehr – Hamburg ist eine tolle Stadt, und auf Sylt war ich auch schon ein paar Mal im Urlaub. Ich freu mich richtig darauf, mit Tommy und den Fans ein cooles Tennis-Event zu feiern!“, meint Thiem, der zuletzt wieder zum Schläger griff und ein erfolgreiches „Mini-Comeback“ in der Wiener Landesliga A feierte.

Haas vorher noch im Finale der Herren 30-Mannschaftsmeisterschaft

Auch Haas hält sich mit Punktspielen fit. Er tritt für den TC Großhesselohe bei München für die Herren 30-Truppe an – wohlgemerkt: mit 47 Jahren! Haas ist in Großehesselohe sogar die Nummer eins und wird bereits am Samstag gefordert sein, wenn es um die deutsche Herren 30-Mannschaftsmeisterschaft geht. Großhesselohe trifft als Sieger der HE30-Bundesliga-Süd auf den Tabellenersten der Nordgruppe, den TC Bredeney.

Wer den deutsch-österreichischen Tennisgipfel am darauffolgenden Sonntag nicht nicht verpassen will: Tickets gibt es hier! Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren haben freien Eintritt zum Tennisstadion am Rothenbaum.