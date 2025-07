Gewinnspiel: Videospiel TIEBREAK für Nintendo Switch

Wir verlosen dreimal das Videospiel TIEBREAK, das offizielle Spiel der ATP und WTA, in der Ace Edition für Nintendo Switch.

TIEBREAK: DAS UMFASSENDSTE TENNISSPIEL

TIEBREAK ist die realistischste Tennissimulation, die jemals veröffentlicht wurde. Sie zeigt die Essenz des Spiels auf dem Platz und die Herausforderung, eine Karriere durch eine ganze Saison mit 90 offiziellen Turnieren gegen mehr als 120 Profis mit offizieller Lizenz zu managen. Jeder Profispieler und jede Profispielerin, von Novak Djokovic bis Nick Kyrgios und Iga Swiatek bis Caroline Wozniacki, wurde bis ins kleinste Detail studiert, um ihre charakteristischen Techniken und Strategien zu reproduzieren und die Spieler in die Essenz des WTA- und ATP-Spiels eintauchen zu lassen.

EINE SPIELERLISTE VON BEISPIELLOSER QUALITÄT UND TIEFE

Tritt als oder gegen unsterbliche Stars wie Novak Djokovic, Iga Swiatek, Roger Federer, Maria Sharapova, Rafael Nadal oder Naomi Osaka an, um nur einige der über 120 Tour-Champions zu nennen. Alle diese legendären Spieler und Spielerinnen attackieren und verteidigen mit ihrem ganz eigenen Spielstil. Stelle dir ein Damenturnier mit Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Qinwen Zheng, Mirra Andreeva und Katie Boulter vor. Bei den Herren triffst du auf Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Taylor Fritz oder Andy Murray.

DIE SPANNUNG DES TENNIS IN DEINEN HÄNDEN

Die Kraft des Schlägers in deinen Händen, spüre jeden Schlag, lebe jeden Schlag, nimm die Herausforderung an. Tausende von Spielern haben während des erweiterten Early-Access-Zugangs ihr Feedback gegeben, was es den Entwicklern ermöglichte, Dutzende von hochrangigen Parametern zu testen und zu evaluieren, um ein realistisches Spielerlebnis mit noch nie dagewesener Authentizität zu schaffen. Entwickelt von Gaming-Profis, perfektioniert von leidenschaftlichen Fans – TIEBREAK ist eine Revolution in der Tennissimulation.

DER KOMPLETTE OFFIZIELLE KALENDER

Es gibt keine größere Herausforderung als die offiziellen ATP- und WTA-Touren, um dein Können zu testen, und TIEBREAK ermöglicht es dir, den authentischen Terminplan über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen. Melde dich an, um an den Turnieren Masters 1000 und WTA 1000 teilzunehmen. Plane sorgfältig deine Termine für die Turniere ATP/WTA 500 und 250, um dein Können und deine Platzierung zu verbessern, denn du musst unter die Top 8 kommen, um dich für die ATP Finals oder WTA Finals zu qualifizieren – die Krönung der Saison.

DEINE KARRIERE, DEINE LEGENDE

Steige an die Spitze der ATP- und WTA-Weltrangliste auf, während du dich Saison für Saison als Weltklassespieler behauptest. Verkörpere einen offiziellen Spieler oder erstelle deinen eigenen. Trainiere, entwickle Strategien und gewinne ein Match nach dem anderen, lerne aus deinen Niederlagen und baue auf deinen Siegen auf. Nutze jede Gelegenheit, um dich zu profilieren, glänze bei Pressekonferenzen, entwickle knallharte Rivalitäten und lass deine Fans daran teilhaben.

SPIELE ERNEUT NOVAK DJOKOVICS GRÖSSTE MATCHES

TIEBREAK präsentiert exklusiv die „Novak Djokovic Slam Challenge“ als Hommage an den ATP-Ranglistenersten aller Zeiten. Erlebe die größten Highlights seiner legendären Karriere noch einmal, von „Nole“ persönlich ausgewählt. Höre dir die Ratschläge des Champions an, der dir hilft, diese Momente nicht nur nachzuspielen, sondern seine größten Erfolge und Triumphe zu übertreffen.

Was kann ich gewinnen?

Die Ace-Edition des Spiels TIEBREAK enthält:

– Das Spiel TIEBREAK

– Exklusive zusätzliche Challenges in der Novak Djokovic Slam Challenge

– Einzigartige Vintage-Kleidung, um die erstellten Spieler auszustatten

Wir verlosen drei Spiele für die Nintendo Switch.

WIE KANN ICH AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN?