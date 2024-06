French Open: Top-Quote für Eurosport bei Zverev-Finale

Das Finale der French Open zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz hat Eurosport herausragende Marktanteile im TV-Markt beschert. Nach eigenen Angaben war der Sonntag mit 4,6 Prozent der drittbeste Tag der Sendergeschichte in Deutschland, besser waren nur der 20. Juli 1997 (5,2) als Jan Ullrich bei der Tour de France sein Gelbes Trikot in den Alpen verteidigte und der 24. August 1999 (4,6) mit der Leichtathletik-WM in Sevilla.

Im Schnitt sahen 1,56 Millionen Zuschauer die Fünfsatzniederlage von Zverev, in der Spitze schalteten zum Matchende 2,23 Millionen Tennisfans ein. „Tennis ist wieder in aller Munde, ist wieder ‚in‘. Wegen Sascha Zverev, aber auch vielen anderen Spielerinnen und Spielern“, sagte Eurosport-Experte Boris Becker.

Jochen Gundel, Director Sport GSA bei Warner Bros. Discovery, freut sich bereits auf kommende Events. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen, denn Roland Garros bildet in diesem Jahr ja nur den Auftakt für einen einzigartigen Sport-Sommer – mit der Tour de France und den Olympischen Spielen warten da direkt die nächsten Highlights bei Eurosport und discovery+ auf alle Sport-Fans“, sagte er.