Vierter Sieg auf Rasen: Koepfer in Stuttgart weiter

Dominik Koepfer ist der Start in die Rasensaison geglückt. Der Tennisprofi aus Furtwangen schlug zum Auftakt des ATP-Turniers in Stuttgart den Chinesen Zhang Zhizhen nach zwei abgewehrten Matchbällen mit 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Gras gehört nicht zu den bevorzugten Belägen des Weltranglisten-65., in seiner Karriere hat Koepfer (30) nun erst vier Matches auf Rasen gewonnen.

Im Achtelfinale geht es beim Heimspiel gegen Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 5) oder Qualifikant Giovanni Mpetshi Perricard (Frankreich).

In Stuttgart ist Koepfer einer von fünf Deutschen im Feld. Der ursprünglich topgesetzte Alexander Zverev hatte seinen Start kurzfristig abgesagt. Der Hamburger stand noch am Sonntag im Finale der French Open in Paris und will erst in der kommenden Woche in Halle/Westfalen die Vorbereitung auf Wimbledon (ab 1. Juli) aufnehmen.