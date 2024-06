ATP Stuttgart: Alles Infos zu Preisgeld, Spieler, TV

Mit den Boss Open startet nach den French Open das erste Rasenturnier in Deutschland. Wir informieren euch über alles rund um das ATP-250er-Turnier: Spieler, Spielplan, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

ATP Stuttgart: Wo und wann finden die Boss Open statt?

Während in Roland Garros noch die Finalmatches am Wochenende gespielt werden, startet bereits die Qualifikation beim ATP-Turnier in Stuttgart. Heißt am 8. Juni 2024 geht es mit den Vorrunden-Partien los. Am 9. Juni findet die zweite Qualifikations-Runde statt, bevor am 10. Juni die Hauptrunde startet. Vom 10. Bis 16. Juni wird also das Hauptturnier der Boss Open ausgetragen. Gespielt wird auf Rasen auf der Anlage des Stuttgarter Weißenhof.

Die Anlage wurde bereits 1914 eröffnet. Zwei Jahre später wurde das erste internationale Weißenhof-Turnier ausgerichtet. Seit 1978 ist das Turnier Mitglied der Herren-Grand-Prix-Serie, ein Jahr später wurde das Event erstmals als „Mercedes-Cup“ ausgetragen. Dieser Name dürfte vielen noch ein Begriff sein, denn Mercedes war 42 Jahre lang Titelsponsor des Turniers. 2022 begann dann eine neue Ära, als die Hugo Boss AG diesen Posten übernahm. Seither ist das Event der 250er-Kategorie unter dem Namen „Boss Open“ bekannt.

Erst seit 2015 findet das ATP-Turnier am Stuttgarter Weißenhof auf Rasen statt. Zuvor wurde auf Sand gespielt. Veranstalter des Events ist emotion sports.

Der Zeitplan beim ATP-Turnier in Stuttgart

Tag Runde Bemerkung Samstag, 8. Juni Erste Qualifikationsrunde Freier Eintritt Sonntag, 9. Juni Zweite Quali-Runde, Showmatches, Training Erste Matches ab 11:00 Uhr Montag, 10. Juni Erste Runde Hauptfeld Einzel & Doppel, ab 11:00 Uhr Dienstag, 11. Juni Erste Runde Hauptfeld Einzel & Doppel, ab 11:00 Uhr Mittwoch, 12. Juni Erste & Zweite Runde Hauptfeld Einzel & Doppel, ab 11:00 Uhr Donnerstag, 13. Juni Erste & Zweite Runde Hauptfeld Einzel & Doppel, ab 11:00 Uhr Freitag, 14. Juni Viertelfinale Ab 11:00 Uhr Samstag, 15. Juni Halbfinale Ab 12 Uhr Sonntag, 16. Juni Finale Doppel ab 11 Uhr, Einzel ab 13 Uhr

Wer spielt bei den Boss Open 2024?

Das ATP-Turnier in Stuttgart liegt zeitlich genau zwischen den beiden Grand Slam-Turnieren French Open und Wimbledon. Viele Spieler nutzen also das erste Turnier auf Rasen als Vorbereitung auf das prestigeträchtige Major in Wimbledon.

Auch in diesem Jahr lässt sich die Teilnehmer-Liste sehen. Angeführt wird diese von dem besten deutschen Spieler Alexander Zverev. Zverev ist gleichzeitig der einzige Top-Ten-Spieler im Feld. Aus den Top-20 sind allerdings Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik vertreten. Neben Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann können Zuschauer sich aber auch auf Wildcard-Inhaber Andy Murray sowie Titelverteidiger Frances Tiafoe freuen.

Neben einer Wildcard, die an Andy Murray ging, wird zwei weitere Hauptfeld-Tickets vergeben. Diese stehen aber noch nicht fest. Außerdem können sich vier weitere Profis über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpfen.

Mit Maximilian Marterer, Benjamin Hassan und Rudolf Molleker sind gleich drei deutsche Spieler in der Qualifkation am Start.

Die Entry-List im Doppel wird von Rohan Bopanna und Matthew Ebden angeführt. Auf Platz zwei folgen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Dustin Brown, der nach dieser Saison seine Karriere beenden will, hat eine Wildcard erhalten. Er wird mit Sebastian Ofner aus Österreich antreten. Außerdem ist das deutsche Duo Constantin Frantzen/Hendrik Jebens am Start.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BOSS OPEN (@bossopen)

ATP Stuttgart: Wer fehlt?

Die bisherigen Absagen kamen von Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz sowie Marton Fucsovics, Jiri Lehecka, Tomas Machac und Matteo Arnaldi.

Gibt es noch Tickets für das ATP-Turnier in Stuttgart?

Ja, aktuell sind noch wenige Tickets auf der Webseite der Boss Open erhältlich. Am Samstag, den 8. Juni, dem ersten Qualifikations-Tag also, ist der Eintritt frei. Am zweiten Quali-Tag, den 9. Juni, sind Tickets ab 20 Euro verfügbar. Parallel zur Qualifikation sollen an diesem Tag auch Showmatches sowie Trainingseinheiten auf dem Centre Court stattfinden.

Hauptfeld-Tickets ab Montag sind ab 25 Euro aufwärts je nach Sitzplatz-Kategorie verfügbar. Allerdings ist ein Großteil der Kontingente bereits verkauft – schnell sein, lohnt sich also.

Nähre Infos zu Ticket-Kategorien und Verfügbarkeiten findet ihr hier.

ATP Stuttgart: Die Boss Open im TV und Stream

Gute Nachricht für alle Tennisfans, die nicht bei den Boss Open vor Ort dabei sind: Das Turniergeschehen könnt ihr kostenlos im Free-TV mitverfolgen. Denn DF1 überträgt alle Matches vom Centre Court live und kostenlos. Zudem werden die Partien im kostenlosen Stream von Servus TV (Servus TV On) sowie auf www.df1.de zu sehen sein.

Auch der PayTV-Sender Sky sowie Tennis Channel übertragen das Turnier am Stuttgarter Weißenhof.

So viel Preisgeld und Punkte verdienen die Profis bei den Boss Open 2024

Insgesamt werden 2024 735.915 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Der Boss Open-Sieger erhält eine Prämie von knapp über 104.000 Euro sowie 250 Weltranglisten-Punkte. Der Finalist wird mit 165 ATP-Punkten und 60.861 Euro vergütet. Ein Spieler in der ersten Runde hingegen bekommt 7.350 Euro sowie 13 Zähler im ATP-Ranking.

Runde 2024 2023 Punkte im Einzel Sieger 104.261 € 109.270 € 250 Finalist 60.861 € 63.740 € 165 Halbfinale 35.755 € 37.475 € 100 Viertelfinale 20.720 € 21.715 € 50 Zweite Runde 12.032 € 12.610 € 25 Erste Runde 7.350 € 7.705 € 13 Zweite Quali-Runde 3.675 € 3.850 € 8 Erste Quali-Runde 2.005 € 2.100 € 4

ATP Stuttgart: Preisgeld & Punkte im Doppel

In der Doppel-Konkurrenz fällt die Preisgeld-Ausschüttung deutlich geringer aus. Die Sieger erhalten hier ungefähr so viel, wie ein Halbfinalist im Einzel. Dabei muss das Doppelpaar das Preisgeld durch zwei teilen.

Runde Preisgeld in Euro 2024 Punkte Sieger 36.226 250 Finale 19.381 150 Halbfinale 11.360 90 Viertelfinale 6.352 45 Erste Runde 3.740 0

ATP Stuttgart: Titelverteidiger & Turniersieger

Einige bekannter Spieler haben bereits am Stuttgarter Weißenhof aufgeschlagen. Dazu zählen auch Rafael Nadal und Roger Federer. Während Federer lediglich im Jahr 2018 den Titel holte, hielt Nadal immerhin dreimal die Trophäe in die Höhe (2005, 2007, 2015). Im vergangenen Jahr setzte sich Frances Tiafoe im Endspiel gegen den deutschen Starter Jan-Lennard Struff denkbar knapp in drei Sätzen durch.