ATP Stuttgart: Ex-Champ Berrettini und Draper im Finale

Der zweimalige Titelgewinner Matteo Berrettini aus Italien ist nur noch einen Schritt von seinem dritten Erfolg in Stuttgart entfernt. Im Endspiel trifft er auf den an Position sechs gesetzten Briten Jack Draper. Berrettini gewann im Halbfinale gegen seinen an Nummer fünf gesetzten Landsmann Lorenzo Musetti 6:4, 6:0. Zuvor bezwang Draper den wie Berrettini ungesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima 6:3, 6:3.

Nakashima war im Viertelfinale aufgrund des krankheitsbedingten Verzichts des Vorjahresfinalisten Jan-Lennard Struff kampflos weitergekommen. Darüber hinaus war im Viertelfinale auch für US-Titelverteidiger Frances Tiafoe Endstation.