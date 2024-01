United Cup 2024: Deutschland steht im Finale

Das deutsche Team spielt beim United Cup in Sydney um den Titel. Alexander Zverev und Laura Siegemund entschieden das abschließende Mixed im Halbfinale gegen Australien mit 7:6 (7:2), 6:7 (2:7) und 15:13 für sich. Damit sorgten sie zu nächtlicher Stunde in Sydney für den 2:1-Erfolg. Das deutsche Team rund um Kapitän Torben Beltz trifft im Finale am Sonntag auf Polen um die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Krasser Krimi!!!! Deutschland schlägt Australien mit 2:1. Das Mixed war ultraspannend und höchst unterhaltsam 👌 Im Finale vom @UnitedCupTennis trifft Deutschland morgen auf Polen – mit @iga_swiatek & @HubertHurkacz! #UnitedCup https://t.co/KCtrmMyKlV — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) January 6, 2024

„Wir sind glücklich, im Finale zu stehen. Das haben wir wirklich verdient“, sagte Siegemund im Anschluss an das gewonnene Mixed. Vor der Mixed-Entscheidung hatte sich Kerber mit 4:6, 6:2 und 7:6 (9:7) gegen Ajla Tomljanovic durchgesetzt und im vierten Spiel ihren ersten Sieg gefeiert. Danach verlor Zverev das zweite Einzel. Der Hamburger gab nach einem guten ersten Satz gegen Alex de Minaur die Kontrolle aus der Hand. Er musste sich am Ende 7:5, 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Ihre ersten drei Einzel hatte Kerber zuvor teilweise deutlich verloren. Auch gegen Tomljanovic legte sie einen durchwachsenen Start hin. Danach kämpfte sich die 35-Jährige aber immer besser in die Partie und zeigte ihre Gewinner-Mentalität. Der früheren Wimbledon-Siegerin unterliefen weniger Fehler. Ihre Vorhand wurde druckvoller. Im entscheidenden Tiebreak im letzten Satz wollte sie ihren ersten Comeback-Sieg unbedingt.

Der Teamwettbewerb gilt als Vorbereitung auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open.