US Open 2025: Um dieses Rekord-Preisgeld kämpfen Alcaraz, Zverev & Co.

Vom 18. August bis 7. September finden die US Open 2025 in New York statt. Wie viel Jannik Sinner, Alexander Zverev, Iga Swiatek & Co. in diesem Jahr an Preisgeld verdienen können, erfahrt ihr hier. Außerdem: die Auflistung der Gagen im Doppel und Mixed.

Preisgeld im Einzel

Während viele Turniere der ATP- und WTA-Tour unterschiedliche hohe Budgets haben, erhalten bei den US Open – wie bei allen Grand Slam-Turnieren – Damen und Herren die gleiche Summe an Preisgeld. In diesem Jahr liegt das Gesamtpreisgeld bei 90 Millionen Euro, also knapp 20 Prozent höher als im Vorjahr, als es noch 77 Millionen Euro waren.

Damit stellten die Veranstalter der US Open im zweiten Jahr in Folge einen Rekord für das ausgeschüttete Preisgeld auf. Die diesjährigen Sieger können 4,2 Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Im vergangenen Jahr erhielten Jannik Sinner und Aryna Sabalenka noch 3,1 Millionen Euro.

Runde 2025 Preisgeld im Einzel (€) 2024 Preisgeld im Einzel (€) 2023 Preisgeld im Einzel (€) Sieger 4.200.000 3.080.000 2.700.000 Finalist 2.140.000 1.540.000 1.300.000 Halbfinale 1.080.000 855.000 662.000 Viertelfinale 564.000 453.000 390.000 Achtelfinale 342.000 277.000 242.000 3. Runde 202.000 183.000 163.000 2. Runde 131.000 119.000 105.000 1.Runde 94.000 85.000 70.000

Preisgeld im Doppel

Das Preisgeld im Doppelwettbewerb müssen die jeweiligen Paare untereinander aufteilen. Auch hier ist ein Anstieg in der Ausschüttung über die vergangenen Jahre zu beobachten.

Runde 2025 Preisgeld im Doppel (€) 2024 Preisgeld im Doppel (€) 2023 Preisgeld im Doppel (€) Sieger 855.000 641.000 598.000 Finalist 427.000 320.000 299.000 Halbfinale 213.000 162.000 153.000 Viertelfinale 106.000 94.000 85.000 3. Runde 64.000 53.000 49.000 2. Runde 38.000 34.000 30.000 1.Runde 25.000 21.000 18.000

Preisgeld im Mixed

Im Mixed-Wettbewerb hat sich an der Menge des Preisgelds im Vergleich zum Vorjahr einiges verändert. Das Siegerteam erhält mit 855.000 Euro das Fünffache des Vorjahrespreisgeldes. Das liegt natürlich an dem besonderen diesjährigen Line-up, das mit Spielern und Spielerinnen wie Alcaraz, Swiatek & Co. so stark und prominent besetzt ist wie selten zuvor. Auch hier müssen die Teams das Preisgeld untereinander aufteilen.