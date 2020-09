US Open: Djokovic sicher eine Runde weiter

New York (SID) – Superstar Novak Djokovic ist problemlos in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der 33 Jahre alte Serbe besiegte Damir Dzumhur aus Bosnien und Herzegowina 6:1, 6:4, 6:1. Djokovic ist damit in diesem Jahr nach 24 Matches noch ungeschlagen. Der Weltranglistenerste ist der große Favorit bei den US Open, er jagt seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Gegen Dzumhur hatte Djokovic zunächst gar keine Probleme, der zweite Satz war dann aber harte Arbeit. Letztlich spielte der Topstar seine Überlegenheit aus und brachte das Match nach 1:58 Stunden zu Ende. „Manchmal habe ich den Fokus verloren, das hat mich geärgert“, sagte Djokovic nach der Partie. Auch weiter ist der hoch gehandelte Grieche Stefanos Tsitsipas, er entledigte sich der Aufgabe gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:2, 6:1, 6:1.

Im Damenfeld hat die an Nummer eins gesetzte Tschechin Karolina Pliskova ihre erste Aufgabe gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina mit 6:4, 6:0 gelöst. Vorbei ist das Turnier schon für US-Hoffnung Cori Gauff. Die 16-Jährige unterlag der Lettin Anastasija Sevastova 3:6, 7:5, 4:6.