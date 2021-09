US Open: Titelfavoritin Barty in Runde drei

New York (SID) – Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty ist Naomi Osaka in die dritte Runde der US Open gefolgt. Die Weltranglistenerste aus Australien hatte bei ihrem 6:1, 7:5-Sieg gegen die 18 Jahre alte Dänin Clara Tauson nur im zweiten Satz leichte Probleme und bleibt Topfavoritin auf den Titel in New York.

Nächste Gegnerin von Barty, die auch das Masters in Cincinnati gewonnen hat, ist Shelby Rogers aus den USA oder Sorana Cirstea aus Rumänien. Titelverteidigerin Osaka aus Japan hatte ihr Zweitrundenmatch kampflos gewonnen und bekommt es nun mit Leylah Fernandez aus Kanada zu tun.

Auch weiter ist Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz, die ihre Aufgabe gegen Martina Trevisan aus Italien in nur 72 Minuten mit 6:3, 6:1 erledigte.