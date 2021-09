Zverev im Turbogang in die dritte Runde der US Open

New York (SID) – Im Turbogang in die dritte Runde: Olympiasieger Alexander Zverev hat seine zweite Pflichtaufgabe bei den US Open voller Dominanz gelöst. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg besiegte den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas am Donnerstag in nur 1:14 Stunden mit 6:1, 6:0, 6:3 und erhöhte seine Siegesserie auf der Tour auf 13 Matches.

Nächster Gegner des Mitfavoriten ist der mit einer Wild Card gestartete US-Amerikaner Jack Sock oder der an Position 31 gesetzte Kasache Alexander Bublik. Zverev ist der zweite deutsche Profi in der dritten Runde nach dem Münchner Qualifikanten Peter Gojowczyk.

Der 24-Jährige zählt nach seinem starken Sommer in diesem Jahr in New York zum engsten Kreis der Titelanwärter hinter Tour-Dominator Novak Djokovic. Der Serbe könnte mit einem Triumph in New York zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien/alle 20 Titel) aufsteigen und auch den Grand Slam perfekt machen – den Sieg bei allen vier Majors in einem Jahr. Dies war zuletzt Rod Laver 1969 gelungen.