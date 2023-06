Video: Der Maestro, die Prinzessin und die Ballkinder

Der Rekordchampion und die Prinzessin gemeinsam auf dem „heiligen Rasen“: Für ein Werbevideo vor dem Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon haben „Maestro“ Roger Federer und Catherine, Princess of Wales, den All England Club besucht und sich von den Ballmädchen und -jungen deren Handwerk erklären lassen. Zeit blieb auch für ein paar Ballwechsel – zu sehen bei einem „Behind the Scenes“ bei Youtube.

Prinzessin Kate (41) hat schon mehrfach ihr Tennistalent bewiesen, ihre Vorhand gilt als ihre Stärke. Mit Emma Raducanu spielte sie im National Tennis Centre, nachdem die Britin 2021 die US Open gewonnen hatte. Prinzessin Catherine, geborene Middleton, ist die königliche Schirmherrin des Wimbledon-Turniers (ab 3. Juli).

Roger Federer (41) hat achtmal in Wimbledon triumphiert, auch das letzte Match seiner Karriere fand im All England Club statt: Nach dem Viertelfinal-Aus 2021 kehrte Federer wegen einer Knieverletzung nicht mehr auf die Profitour zurück. Im Wimbledon-Video gab er sich begeistert von den Leistungen der Ballkinder und der Prinzessin. „Amazing“, rief Federer nach einem Punktgewinn der Königlichen Hoheit.