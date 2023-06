Zverev-Bezwinger Bublik triumphiert in Halle

Der Kasache Alexander Bublik hat nach seinem Sieg über Alexander Zverev auch das Finale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen und damit den zweiten Titel seiner Tenniskarriere gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich gegen den Russen Andrej Rublew 6:3, 3:6, 6:3 durch, am Samstag hatte er Zverev in zwei Sätzen geschlagen (6:3, 7:5).

Bublik krönte damit eine nahezu perfekte Woche, nur gegen Rublew und Jan-Lennard Struff (Warstein) gab er Sätze ab. Derart konstant auf hohem Niveau hatte Bublik bis dato selten gespielt, der gebürtige Russe galt als ebenso talentiert wie schlampig auf dem Court. Dank seines zweiten Turniersiegs nach Montpellier 2022 klettert Bublik, der 410.515 Euro Preisgeld kassierte, in der Weltrangliste erstmals unter die Top 30.

Rublew muss dagegen weiter auf seinen ersten Rasentitel warten. Der Weltranglistensiebte hatte bereits 2021 in Halle im Finale verloren, diesmal war bei den Terra Wortmann Open Bublik besser. Rublew darf sich mit 220.880 Preisgeld und der Rückkehr nach Wimbledon (ab 3. Juli) trösten. In diesem Jahr sind Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus im All England Club wieder zugelassen.