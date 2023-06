Alcaraz nach erstem Rasentitel zurück auf Platz eins

Shootingstar Carlos Alcaraz hat bei seinem dritten Rasenturnier den ersten Titel gewonnen und kehrt zurück an die Weltspitze. Der 20 Jahre alte Spanier triumphierte im Londoner Queen’s Club im Finale über den Australier Alex de Minaur 6:4, 6:4. Damit löst Alcaraz den Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) wieder auf Platz eins der Weltrangliste ab.

Vor der Turnierwoche im Londoner Stadtteil West Kensington hatte Alcaraz nur zweimal in Wimbledon auf Rasen gespielt, im vergangenen Jahr erreichte er bereits das Achtelfinale. Nach dem Triumph in Queen’s startet er als einer der Mitfavoriten beim Rasenklassiker im Londoner Südwesten (ab 3. Juli), bei dem Djokovic als Vorjahressieger um seinen achten Titel spielt.

Für Alcaraz war es der elfte Turniersieg seiner Karriere und bereits der fünfte in diesem Jahr. Zuvor hatte er in Buenos Aires, Barcelona und Madrid auf Sand sowie in Indian Wells auf Hartplatz triumphiert. Bei den French Open unterlag er von Krämpfen geplagt im Halbfinale dem späteren Titelträger Djokovic.