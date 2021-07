Wimbledon: Schunk verpasst Juniorinnen-Titel

London (SID) – Die deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung Nastasja Schunk hat in Wimbledon den Titel bei den Juniorinnen knapp verpasst. Die 17-Jährige aus Ludwigshafen, die überhaupt das erste Mal bei einem Grand-Slam-Turnier aufschlug, musste sich am Sonntag im Finale der Spanierin Ane Mintegi del Olmo 6:2, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Damit wartet der Deutsche Tennis Bund (DTB) weiter auf den ersten Major-Titel einer Juniorin seit Annika Becks Triumph bei den French Open 2012. In Wimbledon dauert die Durststrecke sogar schon 30 Jahre an: 1991 gewann Barbara Rittner, die 48-Jährige ist heute als Frauentennis-Chefin des DTB auch für den Nachwuchs zuständig.

„Ich versuche, mich einfach auf mich selbst zu konzentrieren und nicht zu denken: Finale ist ja schon gut“, sagte die gebürtige Mainzerin vor dem Finale auf dem Court No. 1, dem zweitgrößten Stadion an der Church Road. Dort hatte sie im Halbfinale am Samstag die topgesetzte Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra bezwungen und zeigte auch gegen ihre spanische Finalgegnerin beeindruckendes Power-Tennis von der Grundlinie. Nach 2:03 Stunden und vier abgewehrten Matchbällen musste sie Mintegi del Olmo (17) dennoch gratulieren.

Wohin der Weg als Nachwuchs-Siegerin führen kann, zeigte am Samstag Ashleigh Barty: Die Weltranglistenerste aus Australien gewann den Titel im Damen-Einzel – zehn Jahre nachdem sie in London als Juniorin triumphiert hatte. Der heutige deutsche Topspieler Alexander Zverev hatte 2014 die Junioren-Konkurrenz bei den Australian Open gewonnen.

Zum Tennis kam Schunk über ihren sechs Jahre älteren Bruder, im April kämpfte sie sich beim Turnier in Stuttgart durch die Qualifikation und gab ihr Debüt in einem WTA-Hauptfeld. Dort verlor sie gegen die Schweizer Topspielerin Belinda Bencic. Ihr Ziel sei nun, sich „auf der Damentour zu etablieren“, sagte Schunk.