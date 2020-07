World Team Tennis: Missachtung der Corona-Regeln – Danielle Collins ausgeschlossen

Danielle Collins wurde beim World Team Tennis-Event in West Virginia ausgeschlossen, weil sie die Covid-19-Regeln missachtet hatte.

Nach der langen Corona-Pause nimmt die Tenniswelt der Profis langsam wieder Fahrt auf – allerdings unter bestimmten Vorschriften. Nachdem bei der Adria-Tour bewiesen wurde, dass Turniere ohne Sicherheitsmaßnahmen gravierende Konsequenzen haben, legen die Veranstalter nun großen Wert auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen. So drohte beispielsweise Edwin Weindorfer, der Veranstalter der bett1aces in Berlin, an, Spieler, die sich den Sicherheitsvorkehrungen widersetzen, vom Turnier auszuschließen.

World Team Tennis: Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Während sich beim Schauturnier in Berlin alle an die Regeln hielten, wurde in den USA die erste Spielerin von einer Tennisveranstaltung ausgeschlossen. Bei dem aktuell stattfindenden World Team Tennis Event in West Virginia, bei dem u.a. Sofia Kenin, Kim Clijsters und Sabine Lisicki mitspielen, treffen männliche und weibliche Profis verschiedener Teams aufeinander. Die Vorschriften der Veranstalter besagen, dass die Spieler das Greenbrier Resort in West Virginia nicht verlassen dürfen. Zwar sind bei dem Mannschaftsevent eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zugelassen, dennoch gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen, um das Virus einzudämmen. So dürfen etwa die teilnehmenden Profis das Resort während des Turniers nicht verlassen.

Danielle Collins: Vom World Team Tennis-Event ausgeschlossen

Genau dagegen verstieß nun die US-Amerikanerin Danielle Collins. Die Halbfinalistin der Australian Open von 2019 soll sich während der vergangenen Tagen von der Anlage entfernt haben. „Wir haben Danielle Collins vom Rest der World Team Tennis-Saison ausgeschlossen. Sie hat die Covid-19-Regeln gebrochen und das Greenbrier Resort verlassen“, erklärte der World Team Tennis-Geschäftsführer Carlos Silver. „Die Protokolle wurden implementiert und mehrmals kommuniziert, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Spieler, Trainer und Mitarbeiter zu gewährleisten (…).“

Danielle Collins has been removed from @WorldTeamTennis for the remainder of the 2020 season after breaking the league’s Covid-19 health and safety protocols. pic.twitter.com/oiEZYyxjDq — TennisNow (@Tennis_Now) July 21, 2020

Danielle Collins mit scharfer Kritik gegen Djokovic

Noch vor einem Monat stand Collins im Fokus der Medien, als sie den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic anging. Damals kritisierte sie die Aussage des Serben, es sei unmöglich die US Open mit den Covid-19-Protokollen der Veranstalter auszutragen. Via Instagram schrieb sie: „Klar, ist es einfach, für jemanden, der in seiner Karriere 150 Millionen Dollar verdient hat, den Leuten zu sagen, was sie mit ihrem Geld machen sollen und die Austragung der US Open abzulehnen.“ Sie bat dahingehend um Djokovics Unterstützung: „Für diejenigen von uns, die nicht mit einem Gefolge reisen, ist es wichtig wieder anzufangen zu arbeiten. Es wäre schön, wenn der beste Spieler der Welt diese Möglichkeit unterstützen würde, statt sie für Spieler und Fans zunichte zu machen.“

Collins lief zuletzt am Sonntag für das Orlando Storm-Team auf. Im Dameneinzel gegen die Chicago Smashs verlor sie nach mehreren nicht genutzten Matchbällen gegen die eingewechselte Genie Bouchard noch knapp mit 4:5 im Kurz-Tiebreak (bei 4:4 gibt es beim WTT einen „Entscheidungspunkt“, der über Sieg und Niederlage entscheidet). Danach hämmerte Collins aus lauter Frust ihren Schläger mehrmals zu Boden. Am Ende verlor ihr Team mit 19:24 in der Gesamtwertung. Hier gibt es eine Video-Zusammenfassung der Partie!