Zum Muttertag: Roger Federer überrascht Krankenschwester

Zum Muttertag überraschte Roger Federer via Internetbotschaft eine Krankenschwester aus New York und dankte ihr für ihren Einsatz.

Dass Roger Federer keine Scheu zeigt, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen, hat er in der Corona-Krise mehrfach bewiesen. Mit einer privaten Spende in Höhe von einer Millionen Schweizer Franken für Schweizer Familien in Not und einer Millionen Dollar für Familien in Afrika über seine Stiftung zeigte er sich zuletzt von seiner solidarischen Seite. Auch zum Muttertag präsentierte der 20-fache Grand Slam-Sieger seine soziale Ader.

Roger Federer: „Du bist eine Heldin”

Während der TV-Sender ESPN die Krankenschwester Christiane Calderon, die im „Presbyterian Hospital” in New York arbeitet, für die Doku-Serie SC featured porträtierte, wurde plötzlich Roger Federer zugeschaltet. Die zweifache Mutter und leidenschaftliche Tennisspielerin erkannte den Tennisprofi natürlich sofort. „Oh, mein Gott, ich zittere”, sagte sie verdutzt in die Kamera. Der Schweizer richtete Calderon einen liebevollen Muttertags-Gruß aus: „Die Leute denken, wir sind die Superhelden, die Athleten. Aber wir denken dasselbe über Leute wie dich, Christianne. Du bist eine Heldin. Du rettest Leben, du machst den Unterschied.”

Sie kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und erklärte, als Roger Federer wieder weg ist: „Er taucht einfach so aus dem Nichts auf. Ich weiß gerade nicht, was ich mit mir machen soll. Aber ich sehe mich nicht als Heldin. Ich bin einfach nur hier, um meinen Job zu machen. Und den mache ich mit hundert Prozent Einsatz und professionell.”

Zum krönenden Abschluss schaltete sich auch noch der ehemalige Star-Quarterback der New York Giants, Eli Manning, hinzu. Er gratulierte der überwältigten Krankenschwester ebenfalls zum Muttertag.

