Zverev hofft auf planmäßige Australian Open: „Gerade ist alles so unsicher“

Melbourne (SID) – Trotz der strengen Coronapolitik Australiens hofft der deutsche Tennisstar Alexander Zverev auf die planmäßige Durchführung des Grand Slam-Turniers in Melbourne im Januar. „Gerade ist alles so unsicher. Ich hoffe, dass die Australian Open stattfinden“, sagte Zverev am Rande der ATP Finals in London. „Es ist definitiv eines meiner liebsten Grand Slam-Turniere, ich würde gerne nächstes Jahr wieder hinfahren.“ Das erste Major-Turnier des Jahres soll vom 18. bis 31. Januar stattfinden.

Bei der Einreise nach Australien ist eine 14-tägige Quarantäne zwingend vorgeschrieben. In einem Schreiben hatte die Spielerorganisation ATP den Tennisprofis zuletzt mitgeteilt, es sei aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen des Landes aktuell aber nicht gesichert, dass die Spieler wie geplant bereits im Dezember einreisen dürfen. Die Vorbereitungsturniere wie der ATP-Cup (1. bis 10. Januar) oder das Adelaide International (10. bis 16. Januar) wären so nicht möglich.

Alexander Zverev still wants to go to Australia: „My first few matches of the season are always a bit scrappy. So I would love to play one or maybe two tournaments before the Australian Open.“ However, he understands the government as there will be positive tests for sure.

— Nikolaus Fink (@NikolausFink) November 18, 2020