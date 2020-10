Zverev mit Respekt vor nächstem Gegner Sinner: „Absolut großartig“

Paris (SID) – Alexander Zverev (23) sieht Parallelen in seinem Werdegang und dem seines nächsten Gegners Jannik Sinner. „In seinem Alter war ich da, wo er jetzt ist“, sagte der deutsche Tennis-Topspieler zum Achtelfinalmatch bei den French Open gegen den 19-jährigen Italiener: „Körperlich muss er wohl noch zulegen, aber was das Tennis angeht, ist er absolut großartig. Ich freue mich auf das erste Match gegen ihn.“

Zverev rechnet dem Südtiroler Sinner eine große Power in seinen Schlägen zu und erwartet, dass es nun „interessant“ in der zweiten Turnierwoche werde: „Ich weiß, dass ich genauso gut spielen muss oder sogar noch besser, um eine Chance zu haben.“ Es gebe aber nach seinem Auftritt beim 6:1, 7:5, 6:3-Erfolg gegen Sinners Landsmann Marco Cecchinato in der dritten Runde auch keinen Grund für ihn, nervös zu werden.

Am Samstag kämpfen auch noch Daniel Altmaier (Kempen) und Laura Siegemund (Metzingen) um den Sprung ins Achtelfinale. Für Altmaier geht es gegen den Italiener Matteo Berrettini (Italien/Nr. 7), Siegemund duelliert sich mit Petra Martic (Kroatien/Nr. 13).