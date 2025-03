Zverev vs. Fils bei Miami Open: 4 Dinge, die man wissen muss

Alexander Zverev und Arthur Fils treffen heute (nicht vor 20 Uhr) im Achtelfinale bei den Miami Open aufeinander. Hier sind die Infos zu den Matches, die sich die beiden schon geliefert haben und was für Streitereien es schon gegeben hat.

1. Häufigkeit der Begegnungen

Alexander Zverev und Arthur Fils treffen heute nicht zum ersten Mal aufeinander. Sie hatten bereits vier Matches, wovon Zverev dreimal gewonnen hat. Drei von vier Matches waren Dreisatzmatches, die alle über zwei Stunden dauerten. „Arthur Fils ist einer der stärksten Spieler auf der Tour, wenn er dem Ball gut trifft, ist es extrem schwer, gegen ihn zu bestehen”, sagt Zverev über seinen Gegner Fils.

2. Thriller am Hamburger Rothenbaum:

Bei den Hamburg Open 2024 standen sie im Finale gegenüber. Fils konnte sich nach einem zwischenzeitlich misslungenen Underarm-Serve im dritten Satz im Tiebreak mit 6:3, 3:6 und 7:6 (1) durchsetzen und gewann seinen zweiten ATP-Titel.

Arthur Fils went for an underarm serve during the Hamburg final against Zverev.

Initially called in, but clearly wide.

He almost made it.

Bringing the entertainment.

pic.twitter.com/D8xC6YrTIQ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 21, 2024