Miami Open: Novak Djokovic kommt 100. Turniersieg näher

Der langjährige Weltranglistenerste Novak Djokovic steht beim ATP-Turnier in Miami im Viertelfinale. Klappt es in Florida mit seinem 100. Titel auf der ATP-Tour?

Novak Djokovic steht kurz bevor seinem 100. Turniersieg auf der ATP-Tour. Aktuell hat er 99 Turniersiege und steht damit knapp hinter Roger Federer auf dem dritten Platz, wenn es um die meistgewonnenen Titel im Herrentennis geht. Federer hat 103 gewonnene ATP-Titel. An der Spitze dieser Liste steht Jimmy Connors mit 109 Turniersiegen.

Momentan sieht es gut aus für den Serben für seinen 100. Turnersieg auf ATP-Ebene. Viele Topspieler wie Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev sind in Miami frühzeitig ausgeschieden. Djokovic stattdessen steht beim ATP-Masters-1000-Turnier souverän im Viertelfinale nach einem klaren 6:2, 6:2 gegen Lorenzo Musetti. Die Miami Open hat Djokovic in seiner Karriere schon sechsmal gewonnen. Sein nächster Gegner heißt Sebastian Korda. Die beiden trafen bisher nur einmal aufeinander, wo Djokovic 2023 im Finale in Adelaide einem knappen Dreisatzmatch siegreich war.