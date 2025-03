Wer ist Alexandra Eala? Zehn Fakten zur Teenager-Sensation

Alexandra Eala ist die Frau der Stunde auf der WTA-Tour und eilt bei den Miami Open von Überraschung zu Überraschung. Wir stellen euch die Newcomerin genauer vor.

1. So wuchs Alexandra Eala auf

Alexandra Eala ist in der rund drei Millionen Einwohner starken Metropole Quezon-City auf den Philippinen am 23. Mai 2005 geboren und auch aufgewachsen. Sie hat immer wieder erwähnt, was für eine wichtige Rolle ihre Eltern in ihrer bisherigen Karriere gespielt haben und wie dankbar sie für ihre Unterstützung „seit Tag eins meines Lebens“ ist.

2. Das ist ihre athletische Familie

Die Sport-Begeisterung hat sie von ihrer Familie übernommen. Ihre gesamte Familie treibt leidenschaftlich gerne Sport. Und das schon seit mehreren Generationen. Die Mutter von Alexandra ist ehemalige Medaillengewinnerin bei den Südostasienspielen im Schwimmen. Ihr Bruder Miko spielt an der Pennsylvania State University Collegetennis und ihr Onkel war beim philippinischen Basketballverband als Funktionär zuständig.

3. Die Rolle Nadal Academy auf Mallorca

Alexandra Eala hat mit 13 Jahren die Philippinen verlassen, um die Nadal Academy auf Mallorca zu besuchen. Sie hat viel mit Toni Nadal trainiert, dem berühmten Onkel von Rafael Nadal. Er hat seinen Neffen an die Spitze der Weltrangliste gebracht und ist jetzt der sportliche Leiter der Nadal Academy. Eala lebte und trainierte fünf Jahre lang an Nadal-Academy.

4. Ihr ersten Erfolge als Juniorin



Schon früh wurde klar, dass Alexandra Eala ein besonderes Talent ist. Mit zwölf Jahren gewann sie das „Les Petits As“ im französischen Tarbes, die inoffizielle U12-Weltmeisterschaft. Später gewann sie insgesamt drei Junior Grand Slam-Titel: zweimal im Doppel (Australien Open 2020 und Roland Garros 2021), einmal im Einzel (US Open 2022). Die wurde durch diese Erfolge schon früh ein Sport-Star in ihrer Heimat. Denn noch nie zuvor gewann eine Spielerin oder ein Spieler von den Philippinen einen Junior Grand Slam-Titel.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von US Open (@usopen)

5. Der Grund für ihre Wildcard in Miami

Alexandra Eala, die zuvor nur bei Challenger-Turnieren Erfolg hatte und auf WTA-Level vor Miami bisher nur zwei Matches gewinnen konnte, bekam zum ersten Mal eine Wildcard für das Hauptfeld eines Masters Turniers. Weil das Turnier der Vermarktungsfirma IMG gehört, die auch Eala unter Vertrag hat, bekam sie als Nummer 140 der WTA-Weltrangliste das Maindraw-Ticket.

6. Der sagenhafte Erfolgslauf in Miami

Nicht oft erlebt man so eine überraschende Siegesserie wie jene, die Alexandra Eala in Miami aktuell hinlegt. Sie schlug mit Jelena Ostapenko, Madison Keys und Iga Swiatek drei Grand Slam-Champions und steht nun im Halbfinale gegen Jessica Pegula – verrückt! Zum ersten Mal zeigt sie ihr Talent auf der ganz großen Bühne. Sie sieht diese Erfolge als Belohnung für ihre jahrelange Arbeit an. „Während meiner Junioren-Zeit wurde viel Wert auf meine Fitness gelegt, ich habe so viele Fitnessübungen gemacht. Später ging es mehr um spezifisches Training, Punkte und Technik. Ich fühle mich gut vorbereitet für die große Tour“, schrieb sie 2023 in einem Blog für die ITF-Website. Noch steht die 19-Jährige auf Platz 140 im WTA-Ranking. Nach den Miami Open wird sie erstmals in die Top 100 der Weltrangliste einziehen.

SHE’S ONLY GONE AND DONE IT!!!!!!!! 🇵🇭 Filipino wildcard Alexandra Eala stuns World No. 2 Swiatek 6-2, 7-5 to reach the last 4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/xn1zNpck10 — wta (@WTA) March 26, 2025

7. Viel Spielwitz und viel Energie

Alexandra Eala sprüht vor Spielwitz und liebt das abwechslungsreiche Spiel. Manchmal spielt sie druckvoll in die Ecken, sie kann aber auch weit hinter der Grundlinie stark in der Defensive dagegenhalten. Auf einer Pressekonferenz in Miami, räumte sie ein, dass ihre Ziele seit dem Anfang ihrer Karriere gleichgeblieben sind: „Ich möchte die Nummer eins werden und Grand Slam-Titel gewinnen.“ Sie würde sich dafür aber Zeit geben und mache sich selbst keinen Druck, ihre hohe Ansprüche umzusetzen.

8. Interessen abseits des Tennis

Eine ihrer Leidenschaften von Alexandra Eala neben Tennis ist Mode. 2022, kurz nach ihrem US Open Juniorinnen-Titel, war sie auf dem Cover des Frauen-Magazins „Vogue Philippines“ und erzählte dort von ihrem Aufstieg als Tennisspielerin. Modisch trägt sie gerne beige und rosafarbene Kleidungstücke im Athleisure-Style an. Der Athleisure-Mode ist sportlich-elegant und wird häufig mit schlichten Sneakern getragen.

Alex Eala talks about her early beginnings, her supportive family, and what she thinks of carrying the torch for Philippine tennis. https://t.co/yfFzpUV2uA — Vogue Philippines (@vogueph) March 27, 2025

9. Freundschaft zu Coleman Wong

Mit Coleman Wong aus Hongkong verbindet Alexandra Eala viel. Die beiden waren zeitgleich in der Nadal-Academy auf Mallocra und verbrachten viel Zeit miteinander. Wong sorgte in Miami nun ebenfalls für Aufsehen, als er Ben Shelton aus dem Turnier kegelte. Und: Auch Wong kam per IMG-Wildcard ins Hauptfeld. Einige Fotos auf Social Media-Plattformen zeigen Wong und Eala auf gemeinsamen Turnierreisen und Trainingseinheiten. Ein Paar seien sie aber nicht, stellte Eala nun jüngst in Miami klar.

10. Glückwünsche von Rafael Nadal

Der Traum von ihrem ersten großen Titel lebt weiter. „Ich vertraue auf meine Schläge und habe ein tolles Team, das mir sagt, dass ich es schaffen kann“, sagte Eala nach dem Sensationssieg gegen Iga Swiatek. Unter den Augen von Toni Nadal gelang ihr ein erstklassiges Match, das auch Rafael Nadal, Ealas Idol, begeisterte. Auf X schrieb der 22-fache Grand Slam-Sieger: „Wir sind sehr stolz auf dich, Alex! Was für ein unglaubliches Turnier! Lass uns weiter träumen!“

👏🏻 We are extremely proud of you, Alex. What an incredible tournament! Let’s keep dreaming! 💪🏼 https://t.co/OlQXYRjO4f — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2025

Mitarbeit: Bennet Nowak