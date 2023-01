Zweimal Walkover: Keine Frauen-Halbfinals in Adelaide

Köln (SID) – So einfach hatten sich Daria Kasatkina und Belinda Bencic ihren Finaleinzug beim WTA-Turnier in Adelaide sicher nicht vorgestellt. Da ihre Halbfinal-Gegnerinnen verletzungsbedingt nicht antreten konnten, erreichten beide Spielerinnen bei dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open das Finale am Samstag, ohne ein weiteres Mal auf dem Court zu stehen.

Die an Nummer fünf gesetzte Kasatkina profitierte vom Aus der Spanierin Paula Badosa (Nr. 9). Sie laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Sie habe bereits bei ihrem Viertelfinalsieg gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia Schmerzen gespürt. Die 25-Jährige wird auf der WTA-Homepage zitiert: „Jetzt fühle ich mich noch ein bisschen schlechter. Ich hoffe, dass ich mich bis zu den Australian Open erholen kann.“ In Melbourne trifft sie in der ersten Runde auf die US-Amerikanerin Caty McNally.

Auch Bencic, die um den sechsten WTA-Titel ihrer Karriere spielt, hatte am Freitag unverhofft frei. Ihre Gegnerin Veronika Kudermetova (Nr. 6) trat wegen einer Hüftverletzung nicht an.