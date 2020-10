Zwölfter Turniersieg: Zverev triumphiert in Köln

Köln (SID) – Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Köln den zwölften Titel seiner Profilaufbahn gewonnen. Der Weltranglistensiebte und US-Open-Finalist aus Hamburg setzte sich im Finale in der Lanxess-Arena gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:3, 6:3 durch. Nach den Erfolgen in München 2017 und 2018 war es für Zverev der dritte Turniersieg in Deutschland.

Die Chance auf den vierten bekommt der 23-Jährige bereits in der kommenden Woche. Beim zweiten Event des ATP-Doppelschlags in Köln ist Zverev erneut an Position eins gesetzt. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft er auf den Spanier Fernando Verdasco, den er bereits am Donnerstag zum Auftakt schlug, oder den Australier John Millman.

Im dritten Match gegen Auger-Aliassime (20) gelang Zverev der dritte Sieg. In seinem 20. Finale auf der ATP-Tour stand ihm erst zum zweiten Mal nach Washington 2018 ein jüngerer Gegner im Finale gegenüber. Damals hatte Zverev den Australier Alex de Minaur bezwungen.