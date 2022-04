Der Hype um Carlos Alcaraz

Im Nord-Süd-Gipfel, präsentiert von Lacoste, sprechen Christian Albrecht Barschel (tennis MAGAZIN) und Marcel Meinert (Sky) über die Geschehnisse beim „Sunshine Double” in Indian Wells und Miami. Moderation: Jens Huiber (Sportradio360).

Das „Sunshine Double” in Indian Wells und Miami hat wieder viele besondere Geschichten geschrieben: mit Carlos Alcaraz als jüngsten Miami-Sieger bei den Herren und einer dominanten Iga Swiatek. Ist der Hype um Alcaraz gerechtfertigt und wird Swiatek die WTA-Tour dominieren? Müssen die Ausraster von Nick Kyrgios & Co. härter sanktioniert werden und was erwartet uns in der Sandplatzsaison? All das im neuesten Nord-Süd-Gipfel.

Hier geht es zum neuesten Nord-Süd-Gipfel

