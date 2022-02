Ist Rafael Nadal nun der „GOAT”?

Im Nord-Süd-Gipfel, präsentiert von Lacoste, sprechen Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) über die Geschehnisse bei den Australian Open mit den historischen Triumphen von Rafael Nadal und Ashleigh Barty. Moderation: Jens Huiber (Sportradio360).

Nach dem Wahnsinnsfinale von Melbourne blicken Kleffmann, Antic und Moderator Huiber noch einmal zurück auf das Nadal vs. Medvedev-Epos bei den Australian Open. Wie ordnen die Experten den Triumph ein? Welche Rolle spielt dabei Roger Federer? Wird der bislang ungeimpfte Novak Djokovic in dieser Saison überhaupt noch mal zurückschlagen können? Und: Ist Nadal jetzt wirklich der „GOAT” – Greatest Of All Time? Die Antworten dazu und eine Rückschau auf die Barty-Party sowie das schwache Abschneiden der Deutschen gibt es im neuesten Nord-Süd-Gipfel!

Hier geht es zum neuesten Nord-Süd-Gipfel

ÜBER LACOSTE

Life is a beautiful sport! Seit der Kreation des allerersten Polos im Jahr 1933, verkörpert LACOSTE auf einzigartige, authentische Art und Weise die sportlichen Ursprünge der Marke und überzeugt zugleich mit ebenso originellen wie eleganten Kollektionen für Frauen, Männer und Kinder. Mit dem Anspruch, die begehrteste Premium Lifestye-Marke zu werden, wird die Marke mit dem Krokodil heute in 120 Ländern selektiv distribuiert. Weltweit werden pro Sekunde zwei LACOSTE-Artikel verkauft. Als internationale Marke mit 10.000 Mitarbeitern, bietet LACOSTE ein vollständiges Sortiment von Bekleidung, Lederwaren und Schuhen über Parfüms und Brillen bis hin zu Unterwäsche und Heimtextilien – allesamt auf qualitativ hochwertige, verantwortungsvolle und ethische Weise hergestellt.