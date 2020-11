Podcast: Zverev und die ATP Finals

In der 40. Ausgabe des Nord-Süd-Gipfels, präsentiert von Lacoste, analysieren Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) die Gruppenphase der ATP-Finals in London. Moderiert wird der Podcast wie immer von Jens Huiber (Sportradio360).

Das Trio fragt sich in der halbstündigen Show: Wie ist die Leistung von Alexander Zverev einzuordnen? Wie belastend ist die Affäre um Olga Sharypova? Und ist es okay, dass er auf den Malediven urlaubt, während sich der Durchschnitts-Deutsche bei fünf Grad vom Corona-Virus die Laune verderben lässt?

Außerdem im Programm: Der bei den ATP-Finals wiedererstarkte Rafael Nadal, die Vorstöße des Weltranglistenersten Novak Djokovic, der den Best of Five-Modus bei Grand Slam-Turnieren auf den Prüfstand stellt sowie die Zukunft der Finals in Turin 2021 und möglicherweise auch mal wieder in Deutschland.

Sind die ATP-Finals eine Erfolgsgeschichte? Die Antwort auf diese und auf andere Fragen gibt es beim Nord-Süd-Gipfel. Hören Sie mal rein!

HIER GEHT ES ZUM NEUEN NORD-SÜD-GIPFEL



