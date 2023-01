Magda Linette: Zehn Fakten über die Polin

Zum ersten Mal erreichte Magda Linette ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Sonst bewegte sich die Polin eher unter dem Radar. Wir haben zehn Fakten über die 30-Jährige aufgelistet.

1. Magda Linette: Steckbrief

Magda Linette wurde 1992 in Posen, einer Stadt im Westen Polens geboren. Mittlerweile lebt Linette in Florida in Boca Raton. Sie hat eine Schwester Dagmara. Linette ist Rechtshänderin, 1,71 Meter groß und wiegt 59 Kilogramm.

Mit sechs Jahren spielte die Polin zum ersten Mal Tennis. Neun Jahre später bestritt sie ihre ersten Matches auf der ITF-Tour.

2. Karriere-Highlights

Obwohl Linette konstant seit 2015 in den Top 100 steht, ist ihr Name eher unbekannt unter den Tennisfans. Bisher setzte sich die Polin bei elf Turnieren auf der ITF-Tour durch. Ihren ersten Challenger-Titel gewann sie 2014 in China. Titel Nummer zwei und drei folgten 2019 in New York und 2020 in Hua Hin. Außerdem gewann sie 2022 zwei Turniere im Doppel. Bei Grand Slams schaffte Linette es bisher nie über die dritte Runde hinaus. Erst bei den Australian Open 2023 gelang ihr der Einzug ins Halbfinale. Auf ihrem Weg dahin besiegte sie vier gesetzte Spielerinnen: Anett Kontaveit (16), Ekaterina Alexandrova (19), Caroline Garcia (4) und Karolina Pliskova (30).

Bei den French Open 2021 erreichte sie gemeinsam mit US-Amerikanerin Bernarda Pera das Halbfinale im Doppel. Hier waren sie Iga Swiatek und Betthanie Mattek-Sands unterlegen.

3. Magda Linette: Spielstil

Magda Linette ist bekannt für ihr eher defensives Grundlinienspiel. Ihre Matches bauen auf ihrer guten Beweglichkeit an der Grundlinie sowie auf ihren konstanten Grundlinienschlägen auf. Seit sie mit ihrem Coach Mark Gellard arbeitet, priorisiert die Polin auch vermehrt den mentalen Aspekt im Training. Seither versucht Linette auch im Match öfter mal die Initiative zu ergreifen, aktiv zu sein und Winner zu schlagen.

Zu ihren Stärken zählen vor allem Schnelligkeit, Beinarbeit, Antizipation, die Abdeckung des Courts und ihre flache Rückhand, mit der sie viele Winner schlägt. Ihre Vorhand hingegen setzt mit viel Topspin eher auf Sicherheit. Mit Dropshots oder einem Rückhand-Slice versucht sie gelegentlich den Rhythmus der Gegnerin zu brechen und sie zu Fehlern zu zwingen.

4. Mentalität

In der Vergangenheit hatte Linette häufig mit dem mentalen Aspekt zu kämpfen. Kleine Details oder Fehler brachten die Polin häufig aus dem Konzept. „Der Umgang mit Niederlagen, nicht unbedingt mit Matchniederlagen, sondern auch mit Fehlern während des Matches, kleine Fehler hier und da, ich glaube, ich bin nie wirklich gut damit umgegangen. Sie haben sich später auf den nächsten Punkt übertragen, dann auf den nächsten. Ich habe einfach zu lange gebraucht, um sie zu überwinden“, erklärte Linette. Daran arbeitete Linette speziell seit Sommer 2021 – wie man sieht erfolgreich. „Ich denke, dass der Ansatz, wirklich zu versuchen, das ein bisschen anders zu sehen, emotional ein bisschen erwachsener zu werden, eine große Sache für uns als Team war.“

5. Das Team hinter Linette

Seit 2018 wird Magda Linette vom Briten Mark Gellard trainiert. Der 38-Jährige begann seine Karriere als Hitting-Partner von Martina Hingis. Später arbeitete er unter anderem mit Su-wie Hsieh und Bethanie Mattek-Sands. Des Weiteren zählen Fitnesscoach Matko Jelcic sowie die Physiotherapeuten Rafal Bauer und Victoria Rufael zum Team von Linette.

6. Eine andere Vorbereitung

Normalerweise bereitet sich Linette immer sechs bis acht Wochen auf die neue Saison vor. Da sie aber zum Ende der Saison im Billie Jean King Cup aktiv war und zum Jahreswechsel beim United Cup auf dem Platz stand, verkürzte Linette die Pre-Season auf vier Wochen. „Dieses Jahr haben wir eine einfachere Vorbereitung als gewöhnlich gemacht“, sagt sie. „Normalerweise arbeiten wir physisch sehr hart. Diesmal dachten wir ‚okay, ich bin nicht mehr so jung. Nach einer Operation müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir damit umgehen.‘ Jetzt bin ich viel frischer.“ Welche Auswirkungen die kurze Vorbereitung für die Polin hatte, merkte man schon beim United Cup: mit drei Siegen im Einzel verhalf sie dem polnischen Team bis ins Halbfinale. Erst hier verlor Linette das Match gegen Madison Keys aus dem amerikanischen Team, das später den Wettbewerb gewann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Magda Linette (@magdalinette)

7. Die polnische Nummer zwei

Aktuell ist Linette die Nummer zwei in Polen, nach der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek. Über ihre Landsfrau und BJKC-Kollegin sagte Linette im Interview mit sport.pl: „Ich weiß noch, als ich Iga zum ersten Mal sah, hatte ich sofort das Gefühl, dass sie den X-Faktor hat, und die Frage war nicht mehr, wann sie einen Grand Slam gewinnen würde, sondern wie viele sie gewinnen würde.“ Sie bestätigt auch, dass sie sich mit Swiatek gut auskäme: „Ich mag Iga, obwohl wir nur selten Gelegenheit haben, uns zu sehen. Jeder von uns verbringt Zeit mit seinem Team. Das ist der Sport.“ In der Zukunft hofft Linette auch im späteren Verlauf eines Turniers auf ihre Landsfrau zu treffen. „Für Tennisfans, Journalisten und Kommentatoren wäre das sicherlich ein Highlight. Iga ist die Nummer eins. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Aber ich hoffe, das wird irgendwann passieren.“

8. Soziale Medien

Erst vor wenigen Monaten entschied sich Linette dazu, eine stärkere Präsenz in den Sozialen Medien zu zeigen. „Meine Einstellung hat sich mittlerweile geändert. Ich habe alle in meine Welt eingeladen“, sagte sie im Interview mit sport.pl. Seitdem nimmt Linette ihre Fans gerade via Instagram mit durch ihr Leben. Ob sie auf dem Tennisplatz steht, gerade ins Eisbad springt, durch die Welt tingelt, am Strand joggt oder am Flughafen sitzt – ihre Follower sind mit dabei. Dennoch fühlt Linette sich als Nummer zwei Polens nicht wirklich wiedererkannt: „Ich fühle mich ganz und gar nicht beliebt. Wenn ich mit meiner Tasche auf dem Platz bin, erkennen mich ein paar Leute, aber ansonsten ist es sehr ruhig.“ Erst seit sie Instagram vermehrt nutze, habe sich das etwas geändert: „Seit ich mich stärker in den sozialen Medien engagiere und mit den Fans interagiere, spüre ich dieses positive Feedback und die Unterstützung, was mir mehr Energie gibt. Ich muss zugeben, dass mir das sehr hilft und mir ein Gefühl der Wertschätzung gibt.“ 112.000 Fans verfolgen die Tage der Polin mittlerweile auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Magda Linette (@magdalinette)

9. Hobbys & Fähigkeiten

Auch wenn Linette recht unscheinbar wirkt, ist die 30-Jährige doch sehr vielfältig interessiert. Sie hat nicht nur einen Bachelor-Abschluss in BWL, sie ist außerdem sehr interessiert an Sprachen. „Ich habe Kroatisch gelernt, weil ich dort war. Ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich alle möglichen Dokumente frei ausfüllen kann, aber ich verstehe eine Menge und kann mich problemlos verständigen“, erklärt sie. Auch etwas chinesisch spricht Linette: „Ich kenne nur ein paar Sätze. Man könnte sagen, ich spreche gut Englisch, ok Kroatisch, sehr, sehr schlecht Spanisch und ich kenne ein paar Worte Chinesisch.“ Sie könne aber definitiv ihr Essen auf Chinesisch bestellen. Weitere Interessen der Polin sind: lesen, Musicals und Eishockey schauen.

10. Ziele & Träume

Bereits seit 2009 ist Magda Linette auf der Tour unterwegs. Da vor allem ihre Grand Slam-Erfolge bis dato recht überschaubar blieben, versucht die 30-Jährige mit ihren Zukunftswünschen bodenständig zu bleiben. Noch im Dezember kündigte sie an, dass sie gerne mal ein WTA-Turnier gewinnen würde und bei einem Grand Slam-Turnier in die zweite Wochen kommen möchte. Dass sie sich nur einen Monat später diesen Traum erfüllt – damit hätte Linette wohl selbst nicht gerechnet. „In der Tat ist es schwer, sich ergebnisorientierte Ziele zu setzen, damit man sich keine Enttäuschungen einhandelt. Ich denke, dass sich meine Gesundheit bereits so weit stabilisiert hat, dass ich seit Anfang des Jahres darum kämpfen kann, zumal das Jahresende gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das stimmt mich optimistisch“, sagte sie noch im Dezember.