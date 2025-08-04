Patrick Mouratoglou: „Ich hatte jede Nacht Panikattacken”

Patrick Mouratoglou ist einer bekanntesten Coaches im Welttennis. In tennis MAGAZIN spricht er über seine Trainerphilosophie, modernes Tennis und psychische Probleme, die ihn jahrelang begleiteten.

Hinweis: Das Interview wurde vor der Trennung von Patrick Mouratoglou und Naomi Osaka im Juli 2025 geführt.

Ein Anruf bei Patrick Mouratoglou. Er befindet sich mit seiner Spielerin Naomi Osaka bei einem WTA 125er-Turnier in Saint-Malo im Nordwesten Frankreichs. Eigentlich kein Pflaster für eine frühere Nummer eins und vierfache Grand Slam-Siegerin. Aber die Japanerin, die in Beverly Hills, Kalifornien, lebt, braucht Matchpraxis. In Madrid hat sie früh verloren. Bis zum nächsten Masters-1000-Turnier in Rom dauert es noch. „Kannst du gleich noch mal anrufen? Wir sind noch beim Dinner“, sagt Mouratoglou am anderen Ende der Leitung. Kein Problem. Eine halbe Stunde später passt es.

Patrick, was gab es zum Abendessen?

Wir sind in der Bretagne. Die Spezialität hier an der Küste sind Meeresfrüchte. Wir hatten Austern und all die typischen Meeresfrüchte dieser Region. Es war fantastisch.

Warum haben Sie sich dafür entschieden, ein kleines Turnier wie Saint Malo zu spielen?

Die Größe ist nicht entscheidend. Mir geht es darum, dass Naomi mehr Matches bekommt. Seitdem wir zusammenarbeiten, war sie oft verletzt. Sie liebt es, Matches zu spielen. Nichts ersetzt Wettkampfpraxis. Wir hatten drei sehr gute Trainingswochen und ich hatte das Gefühl, sie fängt an, wirklich gut auf Sand zu spielen. Aber im Wettkampf lief es nicht gut, weil sie einfach zu wenig spielt. Also dachte ich, der beste Schritt ist, überall hinzufahren, wo sie Matchpraxis sammeln kann. (Der Plan ging auf; am Ende gewann Osaka fünf Matches und den Titel; Anm. d. Red.)

Wann begann die Zusammenarbeit mit Osaka?

Im September. Unser erstes Turnier war in Peking. Sie erreichte das Achtelfinale und führte gegen Coco Gauff mit 6:4, 5:4 – in diesem Match zog sie sich dann eine Bauchmuskelverletzung zu und musste aufgeben. Danach war sie zwei, drei Monate verletzt, hat erst im Januar wieder gespielt. In Auckland war sie im Finale gegen Clara Tauson, führte dort auch wieder – 5:3 im ersten Satz – und wieder passierte das Gleiche. Sie spielte dann noch bei den Australian Open, musste aber in der dritten Runde gegen Bencic aufgeben, nachdem sie sich erneut verletzt hatte und nicht mehr aufschlagen konnte. Danach pausierte sie wieder. In Indian Wells verlor sie in der ersten Runde, in Miami lief es besser, drei gewonnene Matches. Aber sie muss einfach spielen.

Und Sie sind die ganze Zeit dabei?

Ja, wann immer ich mit einem Spieler arbeite, investiere ich viel Zeit.

Viele Coaches gehen mit ihren Spielern nicht essen. Bei Ihnen ist die Beziehung zu Ihren Spielern offensichtlich eng. Stimmt der Eindruck?

Ja, ich denke, das ist wichtig. Ich erkläre es immer so: Es gibt die Hardware und die Software. Die Hardware ist Fitness, Technik und Taktik. Die Software ist der Mensch hinter dem Schläger. Und das ist genauso wichtig. Um jemanden gut coachen zu können, muss man ihn als Person wirklich kennen, sich mit ihm verbinden, wissen, wie man vor Matches, während Matches oder im Training mit dem Spieler spricht. Wenn es nur um die Hardware geht, machen wir nur die Hälfte des Jobs.

Die mentale Seite spielt eine große Rolle.

Ja, es ist ein Mensch, der Tennis spielt – kein Roboter. Deshalb ist es wichtig, auch auf diesen Teil Einfluss zu haben. Die mentale Komponente ist ein großer Faktor. Wie verarbeitet sie die Dinge? Wie fühlt sie sich vor einem Match? Jedes Match ist anders, es gibt Gedanken, die sich einschleichen und die Leistung stark beeinflussen können. Je besser man die Person kennt, desto eher fühlt sie sich wohl, ihre Gedanken und Emotionen zu teilen. Und dadurch kann man ihr helfen, im Match besser zu performen.

Sie reisen mit einem großen Team: Manager, Fitnesstrainer, Hittingpartner, Physiotherapeut. Wie definieren Sie Ihre Rolle, die als Headcoach?

Es sind eigentlich zwei Berufe in einem. Der erste Teil ist die Entwicklung des Spiels – das Training, die Planung, das Setzen von Entwicklungszielen. Der zweite Teil ist, was man während der Turniere macht: die Matchvorbereitung, das Scouting der Gegner, die mentale und taktische Vorbereitung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Aufgaben.

Naomi war Nummer eins, sie hat vier Grand Slam-Turniere gewonnen. Jetzt ist sie Mutter. Was trauen Sie ihr noch zu?

Wenn ich nicht glauben würde, dass sie es noch einmal ganz nach oben schaffen kann, hätte ich den Job nicht angenommen. Ich sage nicht, dass das über Nacht passiert – das glaube ich auch nicht. Aber wie Sie sagen: Sie war Nummer eins, hat Grand Slams gewonnen. Danach hatte sie mentale Probleme, über die sie offen gesprochen hat – die hielten ein bis anderthalb Jahre an. Dann wurde sie schwanger, bekam ein Kind. Ihr erstes Comeback-Jahr war nicht erfolgreich. Dann haben wir angefangen. Das ist die Vorgeschichte. Deshalb glaube ich, es braucht etwas Zeit – aber genau das ist unsere Motivation dieses Jahr. Die Qualitäten, die sie früher gezeigt hat, hat sie immer noch. Sie muss sie nur wieder auf den Platz bringen. Es ist jetzt Zeit, sie wieder aufzubauen.

Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie in ihr sehen – in ihren Augen, in ihrer Bewegung, in ihrer Körpersprache –, etwas, das Sie glauben lässt, sie kann vielleicht wieder in die Top 5 zurückkehren oder sogar ein Major gewinnen?

Zuerst einmal: Sie ist eine großartige Wettkämpferin. Das war sie schon immer. Ich habe sie in letzter Zeit in mehreren Matches erlebt, in denen sie genau diese Eigenschaften gezeigt hat, die sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ausgezeichnet haben. Sie hat extrem schnelle Hände, sie kann unglaublich schnell spielen – schneller als die meisten anderen Spielerinnen. Das muss nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

Ihren Namen verbindet man mit den Spielern mit Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune und vielen anderen. Aber es gibt noch viel mehr in Ihrem Tenniskosmos, etwa die UTS-Tour. Was steckt hinter dem Format?

Alles begann damit, dass ich Studien über Tennis gelesen habe. Und alle kamen zum gleichen Ergebnis: Tennis ist ein riesiger Sport mit einer Milliarde Fans weltweit, die Tennisindustrie läuft gut. Aber das Durchschnittsalter der Tennisfans liegt bei 61 Jahren – und es steigt jedes Jahr weiter an. Das bedeutet: Die Tennisfans sind Leute wie ich, die in den 70ern und 80ern zum Tennis gefunden haben. Tennis lebt noch immer von dieser Fanbase. Es gibt kaum neue Fans. Die echten Tennisfans altern – das ist für die Zukunft des Sports besorgniserregend. Das Format von Tennis ist uralt und hat sich nie verändert. Die Art, wie Menschen Sport oder Unterhaltung konsumieren, hat sich aber in den letzten 20 Jahren durch Social Media, Streaming und Videospiele komplett verändert. Die neue Generation – und damit meine ich alle unter 40 – konsumiert keine langen, langsamen Inhalte, die nicht immersiv sind. All das trifft auf Tennis zu. Der Ball ist weniger als 20 Prozent der Zeit im Spiel. Also gibt es 80 Prozent Leerlaufzeit in einem Match.

Was folgt daraus?

Ich dachte, wenn wir etwas für die Zukunft des Tennis tun wollen, müssen wir das Herz des Spiels – also Platz, Bälle, Spieler – erhalten, aber ein Format anbieten, das besser zur Generation unter 40 passt. Das war die Idee. Ich habe während der Pandemie 2020 angefangen – die Profis spielten damals keine Turniere, also waren sie verfügbar. In sechs Wochen haben wir UTS aus dem Nichts aufgebaut. Das erste Event wurde in über hundert Länder übertragen – es war ein Erfolg. Seitdem wächst es jedes Jahr. Die Stadien werden immer größer. In Nîmes waren innerhalb von 24 Stunden 7.000 Tickets verkauft. Samstags waren es 12.500 Tickets – komplett ausverkauft.

Was bedeutet das für die für Grand Slams, die ATP- und WTA-Tour?

Es war nie mein Ziel, mit dem traditionellen Tennis zu konkurrieren. Für mich ist es eine Ergänzung – wie eine zweite Liga. Beide können nebeneinander existieren: die traditionelle Tour für die aktuellen Fans, UTS für die zukünftigen.

Wird es künftig auch eine UTS-Tour für Frauen geben?

Das ist auf jeden Fall möglich – und ich wünsche es mir. Aber der Anfang war eine große Investition. Wenn wir gleich mit einer Männer- und einer Frauentour gestartet wären, wäre das zu viel gewesen. Wir wollen erst die Männertour fest etablieren – und dann natürlich auch eine für Frauen aufbauen.

Bei UTS wird beispielsweise mit nur einem Aufschlag gespielt. Sollte man das auf der normalen Tour übernehmen?

Nein. Tennisfans sind sehr traditionell, sehr konservativ. Sie hassen es, wenn man am Spiel etwas verändert – und ich verstehe das völlig. Die Tour sollte so bleiben, wie sie ist. Genau dafür gibt es UTS. In gewisser Weise ist es ein Labor – vielleicht für den Tag, an dem die Fans jünger und die heutigen Fans zu alt sein werden. Aber mein Ziel ist nicht, die traditionelle Tour zu beeinflussen. Wie gesagt: Ich glaube, es gibt Platz für beide Touren mit unterschiedlichen Fan-Gruppen.

Auch die traditionelle Tour verändert sich. Bei vielen Turnieren gibt es keine Linienrichter mehr. Das Hawk-Eye ersetzt Menschen. Als in Madrid der Strom ausfiel, konnte nicht gespielt werden. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Sie betrifft nicht nur Tennis. In Madrid konnte auch in Krankenhäusern nicht gearbeitet werden. Flugzeuge starteten nicht und elektrische Autos konnten nicht fahren. Es war überall dunkel. So sieht die neue Welt aus. Ich finde nicht, dass wir dagegen ankämpfen sollten – es ist Realität. Ich finde elektronische Linienentscheidungen großartig. Es gab früher so viele Fehler. Es gab so viele Dramen, weil Spieler sich betrogen fühlten – nicht absichtlich, aber wegen Fehlern. Jetzt ist das fairer.

Sollten Grand Slam-Turniere noch über fünf Sätze gehen?

Ja, gerade bei diesen sehr traditionellen Events wie den Grand Slams muss das so bleiben. Fünf Sätze machen es dramatischer und besonders. Es gibt Events, die sind historisch – Grand Slams oder früher der Davis Cup – da möchte ich keine Änderungen.

Wie finden Sie es, dass die meisten Masters-Turniere jetzt zwei Wochen dauern?

Für die Spieler ist das nicht ideal. Wenn es zwei Masters hintereinander gibt, die jeweils 15 Tage dauern und ein Spieler verliert früh, fehlt ihm die Matchpraxis. Das ist einer der Gründe, warum wir gerade in Saint-Malo sind. Die Motivation für die großen Turniere ist klar. Mehr Spieltage bedeuten mehr Einnahmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ich bin für eine Premium-Tour. Im Tennis gibt es zu viele Turniere – das ist für Fans schwer zu verfolgen. Eine exklusive Tour mit den besten Events und Spielern ist aus Marketingsicht ein besseres Produkt. Für Gelegenheitsfans ist es schwer, Matches zu verfolgen, wenn man die Spieler nicht kennt. Nur die Besten zu zeigen, bindet emotional mehr.

Sie sind sehr aktiv bei Social Media. Sie geben Coaching-Tipps, kommentieren die Szene. Wie wichtig ist Ihnen das?

Das war am Anfang gar nicht geplant. Jemand fing an, mich mit dem Handy zu filmen – und wir merkten, dass es großes Interesse weckt. Also haben wir weitergemacht und inzwischen ist es ziemlich groß geworden. Ich mag es, weil ich früher viel im Fernsehen war – bei Eurosport, ESPN, Fox Asia – , bei jedem Grand Slam. Ich liebe es, über Tennis zu sprechen und meine Leidenschaft zu teilen. Soziale Medien sind für mich inzwischen der bessere Weg, um mit Menschen zu kommunizieren. Man hat das Gefühl, dass die Leute sich durch Social Media näher mit dir verbunden fühlen. Wenn ich bei Turnieren bin, kommen viele Leute zu mir und sagen: „Du bist mein Coach.“ Sie schauen meine Tipps und setzen sie am Wochenende auf dem Platz um. Diese Nähe ist etwas ganz Besonderes – ich genieße das sehr.

Wie groß ist Ihre Follower-Gemeinde?

2023 hatten meine Videos weltweit 500 Millionen Aufrufe. Allein im letzten Monat hatte ich 40 Millionen Aufrufe.

Wie viel Zeit investieren Sie?

Ich filme etwa eine Stunde pro Tag. Natürlich denke ich auch über Themen nach, aber ich habe ein Team, das mir zuarbeitet. Wir halten Meetings, mir werden Themen vorgeschlagen – es ist also nicht nur meine Zeit, sondern eine gemeinsame Arbeit.

Sie haben gerade ein Buch geschrieben. Warum?

Die Idee dahinter ist – wie immer bei mir – Dinge zu teilen. Der Verlag kam mit der Idee auf mich zu, kein Buch über Tennis, sondern über meine Lebensgeschichte zu schreiben. Ich hatte eine unglaublich schwierige Kindheit. Wenn du mich mit 15 gesehen hättest, hättest du gedacht: „Dieser Junge hat keine Chance im Leben.“ Ich war extrem schüchtern, traute mich nicht, mit Menschen zu sprechen. Ich war der Schlechteste in der Schule, hatte jede Nacht Panikattacken, war krank, hatte kein Selbstwertgefühl. Es hat zehn Jahre gedauert, aber ich habe mein Leben verändert und meine Probleme gelöst. Alles, was ich dabei gelernt habe, nutze ich seit über 20 Jahren, um meinen Spielern zu helfen. Vieles davon lässt sich auf andere Lebensbereiche übertragen. Natürlich gibt es im Buch auch Tennis-spezifische Inhalte – man kann etwa meine Gespräche mit Serena nachlesen –, aber ein großer Teil handelt davon, wie man Selbstvertrauen aufbaut, mutiger wird, an sich glaubt. All das ist im Leben entscheidend. Das Buch soll helfen, den inneren Coach zu aktivieren.

War das Schreiben des Buches eine Art Therapie?

Nicht wirklich, denn ich habe zehn Jahre lang echte Therapie gemacht – Psychotherapie. Ich hatte diese Arbeit in meinem Kopf bereits geleistet. Aber natürlich musste ich für das Buch in meine Kindheit zurückgehen, um zu erklären, wie ich meine Probleme gelöst habe.

Kommen wir noch einmal auf das aktuelle Profitennis zu sprechen. Wohin entwickelt es sich? Werden die Spieler immer fitter und besser oder ist die Ära von Federer, Nadal und Djokovic die beste, die es je gab?

Was wir mit diesen drei Spielern erlebt haben, ist einzigartig in der Geschichte des Tennis. Ich sage nicht, dass es nie wieder passieren kann – aber die Wahrscheinlichkeit, dass drei der größten Spieler aller Zeiten gleichzeitig aktiv sind, ist sehr gering. Aber alles ist möglich. Als Sampras 14 Grand Slams gewann, sagte jeder: „Dieser Rekord wird nie gebrochen.“ Und dann kamen drei Spieler, die diese Bestmarke weit übertrafen. Was die Entwicklung angeht: Die Spieler heute sind viel fitter als Nadal, Djokovic oder Federer zu Beginn ihrer Karrieren. Wenn man sich große Spieler wie Zverev oder Medvedev anschaut – vor 15 Jahren hätte niemand mit dieser Körpergröße so beweglich auf dem Platz agieren können. Der Fortschritt bei Fitness und Physiotherapie ist enorm. Außerdem können die Spieler heute viel länger auf Topniveau spielen, weil ihr Körper täglich sehr gezielt trainiert wird.

Also werden selbst die „Big Three“ überflügelt?

Man sollte das nicht vergleichen. Für mich ist der moderne Spielertyp eine Mischung aus Alcaraz und Sinner. Sinner ist eine Art Agassi 2.0. Er nimmt den Ball extrem früh, bewegt sich aber viel besser als Agassi damals – was auch logisch ist, denn es ist eine spätere Generation. Die Art, wie er sich bewegt, wie er den Ball mit dieser Geschwindigkeit spielt, ohne viele Fehler zu machen – das ist höchst modern.

Und Alcaraz?

Er macht zwar mehr unerzwungene Fehler als Sinner, aber sein Spiel ist unglaublich komplett. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so vielseitig ist – vielleicht mit Ausnahme von Federer. Er kann alles und er macht alles gut. Für seine Größe hat er einen tollen Aufschlag, er hat enorme Power, keine Schwächen – egal ob Vorhand oder Rückhand. Er kann den Ball hart und präzise schlagen. Seine Touch-Schläge sind hervorragend, seine Stoppschläge wahrscheinlich die besten überhaupt. Und am Netz ist er auch stark. Dazu kommt seine Fitness. Wie er sich auf dem Platz bewegt, ist eine andere Liga. Beide machen noch etwas anderes sehr Modernes: Sie gehen ständig nach vorn, nehmen dem Gegner konsequent Zeit weg. Roger war der Erste, der das auf diesem Niveau gemacht hat. Jetzt setzen es Sinner und Alcaraz auf ihre Weise um.

Vita Patrick Mouratoglou

Der 55-jährige Franzose mit griechischen Wurzeln ist einer der bekanntesten Tenniscoaches der Welt. Zu seinen Schützlingen zählten Serena Williams, Grigor Dimitrov, Simona Halep, Coco Gauff und viele mehr. Er ist der Erfinder der höchst erfolgreichen Turnierserie UTS (Ultimate Tennis Showdown). Seine Mouratoglou Tennis Academy hat mehr als ein Dutzend Standorte auf der ganzen Welt. Über Social Media erreicht er hunderte von Millionen Followern. Neuerdings ist er auch Buchautor.