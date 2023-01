Mail aus Melbourne: Wer wird die neue Nummer eins?

Ich gebe es zu: Seit gestern bin ich etwas verunsichert. Vor ein paar Tagen schrieb ich an dieser Stelle voller innerer Überzeugung meine zehn Gründe auf, weshalb Novak Djokovic am Sonntag zum zehnten Mal die Australian Open gewinnt.

Doch nun überlege ich mir schon leicht verschämt zehn Ausreden, weshalb er sie dann eventuell doch nicht gewinnt. Zwar hat Djokovic im kompletten Turnierverlauf nur einen Satz abgegeben. Trotzdem: Der Mann wirkt negativ gestresst. Ganz anders als sein Widersacher Stefanos Tsitsipas, der scheint positiv angespannt. Das ist ein Unterschied.

Djokovic plagt sich seit Turnierbeginn mit einem maladen Oberschenkel ­– was ihm nicht jeder glaubt. Aber seine Bewegungen zeigen, dass er nicht beschwerdefrei ist.

Djokovic plagt sich mit schlecht erzogenen Zuschauern, die ihn beschimpfen. Djokovic plagt sich mit seinem bestenfalls gedankenlosen Vater, der sich mit ein Gruppierung filmen ließ, die verbotene russische Symbole provokant zur Schau stellte. Beim Halbfinale gegen Tommy Paul war Djokovic Senior deshalb nicht in der Rod-Laver-Arena. „Ich hoffe, er ist im Endspiel wieder dabei“, sagt Djokovic und schiebt nach, dass „mein Vater von diesen Menschen ausgenutzt worden ist“. Djokovic plagt sich wegen all diesen ungewollten Ablenkungen auch mit der eigenen Dünnhäutigkeit.

All diese Dinge lenken vom Wesentlichen ab: Tennis-Matches zu gewinnen. „Natürlich will ich Rekorde brechen und weiter Geschichte schreiben“, räumt Djokovic ein. Das werde „in meinem Alter“ zwar immer schwieriger, sei aber der Antrieb des 35-Jährigen.

Wie sehr ihn sein Wille trägt, das zeigte sich im bisher ersten und letzten großen Finale zwischen Djokovic und Stefanos Tsitsipas. Da gewann Djokovic 2021 bei den French Open trotz 0:2-Satzrückstand noch den Titel in Paris. Ein Triumph der Einstellung.

Djokovic on Tsitsipas: "I think he's one of the most interesting guys on the tour with his interests off the court — and his hairstyle and all."

(of course this wasn't everything he had to say): pic.twitter.com/kYRNI8AzYT

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 27, 2023