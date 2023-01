Die besten Zahlen aus Melbourne

Melbourne ist eine Fahrrad-Stadt. Hervorragende Bike-Lines durchziehen das Zentrum. Und die Radwege an beiden Seiten des Yarra River können durchaus mit den schönsten Abschnitten am Elbe-Radweg in Hamburg mithalten. Das begeistert den Schreiber dieser Zeilen, der sich hier in Melbourne ausschließlich per Leih-Rad fortbewegt.

Einziger Nachteil allerdings: Die Wartezeiten an Ampelkreuzungen sind für Radfahrer und Fußgänger unfassbar lang. Teilweise bis zu fünf (!) Minuten. Das kann man schon fast als quälender empfinden, als die 16 Flugstunden, die aus Hamburg über München kommend nur für den Trans-Pazifik-Abschnitt von Los Angeles nach Melbourne zu bewältigen waren. Fünf und 16 – beides nicht meine Lieblingszahlen in diesen Tagen.

Die besten Zahlen aus Melbourne:

Doch zum Glück gibt es hier vor den Finals der Australien Open Zahlen, die viel mehr Spaß machen. Zum Beispiel.

1: Auf Platz eins der Weltrangliste landet nämlich Stefanos Tsitsipas, wenn er im Finale am Sonntag Novak Djokovic besiegt.

1: Tsitsipas wäre damit auch der erste Grieche in der Geschichte des Tennis, der die Weltrangliste anführt.

Und nochmal die 1: Die Nummer eins bleibt bei den Frauen so oder so die Polin Iga Swiatek. Ihr Vorsprung auf Aryna Sabalenka – klare Favoritin am Samstag gegen Elena Rybakina – ist zu groß, um eingeholt zu werden.

812.000: Das ist der Besucher-Rekord bei den Grand-Slams, aufgestellt hier in Melbourne 2020. Doch bereits am Freitagmittag – vor dem abendlichen zweiten Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Tommy Paul – waren fast 790 000 Tickets verkauft. Kurzum: Der Besucher-Rekord der Grand-Slam-Geschichte wird neu aufgestellt!

10: Zum zehnten Mal steht Djokovic in Melbourne im Finale, bisher hat er alle neun bisherigen Endspiele gewonnen.

33: Die Finalteilnahme am Sonntag ist die 33. in der Laufbahn von Novak Djokovic. Kein anderer Spieler stand so oft in einem Grand-Slam-Finale (Zweiter ist Roger Federer mit 31 vor Rafael Nadal mit 30).

0: Anzahl der Niederlagen von Djokovic und Tsitsipas in diesem Jahr.

2: Tsitsipas steht nach den French Open 2022 in seinem zweiten Grand-Slam-Finale. In Paris verlor er trotz 2:0-Satzführung – gegen Djokovic.

50: Holt Tsiptispas den Titel, ist dieser Triumph gleichzeitig auch sein 50. Sieg in einer Partie bei einem Grand-Slam-Turnier.

27: So viele Spiele hat Djokovic durch seinen Erfolg im Halbfinale über Tommy Paul nun in Folge bei den Australian Open gewonnen. Das ist ein neuer Rekord: Er löst Andre Agassi ab, der auf 26 Siege in Folge gekommen war.