Alexander Bublik mit irrem Aufschlagspiel: Stopps, Service von unten, Tweener

Alexander Bublik ist manchmal wirklich verrückt. Er macht sich einen Spaß daraus seine Gegner mit völlig irren Schlägen zu ärgern. Einen neuen Höhepunkt seiner Tenniskünste stellte er im Viertelfinal-Match von Adelaide gegen Lorenzo Musetti zur Schau.

Bublik brachte dabei ein Service-Game zu null durch – allerdings auf völlig verblüffende Art und Weise. Dreimal packte er den gleichen Spielzug aus: krachender Aufschlag und dann ein zart hingehauchter Stopp kurz hinters Netz. Lorenzo erlief zwar jedes Mal den Stopp, aber er konnte keinen der drei Punkte für sich verbuchen. 40:0 für Bublik also.

Alexander Bublik mit Verbeugung vor den Fans

Für den Spielball dachte sich der Kasache dann eine kleine Variation aus: Er servierte von unten! Musetti erkannte das Finte zwar sofort, attackierte den Ball und folgte seinem Return ans Netz, um dann von Bublik mit einem Tweener-Passierball ausgespielt zu werden. Wahnsinn! Dabei hatte er seinen Spaß, verkniff sich mehrfach das Lachen und verbeugte sich schließlich grinsend nach diesem völlig verrückten Aufschlagspiel vor dem Publikum.

3 drop shots and a tweener…the most Bublik game you’ll ever see 🤣@BublikAlexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Ach ja, das Match gewann der 26-Jährige übrigens auch – mit 6:3, 6:7, 7:5. Im Halbfinale von Adelaide trifft er nun auf Jack Draper. Insgesamt scheint Bublik in großer Spiellaune zu sein. Das könnte mit Blick auf das erste Grand Slam-Turnier des Jahres in Melbourne für den einen oder anderen Rivalen noch gefährlich werden – beispielsweise für Carlos Alcaraz. Bublik, die Nummer 31 der ATP-Rangliste, könnte bei den Australian Open in der dritten Runde auf den Weltranglisten-Zweiten aus Spanien treffen. Es könnte ein äußerst unterhaltsames Match werden.