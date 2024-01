Australian Open 2024: Gewinner & Verlierer der Auslosung

Wer darf sich über die Auslosung bei den Australian Open 2024 freuen? Wer wird damit hadern? Wir benennen jeweils drei Gewinner und Verlierer.

Die Gewinner der Auslosung der Australian Open 2024

Kann man überhaupt gegen Novak Djokovic bei den Australian Open wetten? Letztes Jahr gewann er seinen zehnten Titel in Melbourne. Der Weltranglistenerste war – das muss man ehrlich zugeben – zuletzt bei einigen Grand-Slam-Auslosungen vom Glück geküsst, auch wenn er dieses Glück aufgrund seiner Dominanz überhaupt nicht nötig hat. Auch diesmal darf er sich nicht beschweren. Er startet gegen einen Qualifikanten. In der Runde zwei wartet auf jeden Fall ein Australier, vermutlich Alexei Popyrin. Hier wird das komplette Stadion gegen ihn sein. Eine Atmosphäre, die Djokovic eher beflügelt als hemmt. Besonderen Charme hätte ein Drittrundenduell gegen Gael Monfils oder Andy Murray. Dass einer der beiden (Monfils gewann in 19 Duellen noch nie gegen Djokovic) zum Stolperstein wird, scheint unrealistisch. Auf dem Weg ins Halbfinale scheint Ben Shelton im Achtelfinale die größte Hürde zu sein. Wenn Djokovic es ins Halbfinale geschafft hat, gewann er bislang immer den Titel in Melbourne.

Für Alexander Zverev hätte die Saison nicht besser beginnen können. Mit dem deutschen Team gewann er überraschend den United Cup und avancierte zum Spieler des Turniers. Zehn Matches in wenigen Tagen, jeweils fünf im Einzel und Mixed, spielte er. Im Einzel verlor er nur gegen den formstarken Alex de Minaur und heimste bereits 345 Weltranglistenpunkte ein. Der Triumph beim United Cup könnte den 26-Jährigen bei seiner Jagd auf den ersten Grand-Slam-Titel beflügeln. Zverev ist im Viertel von Carlos Alcaraz gelandet, hinter dessen Form noch große Fragezeichen stehen. Novak Djokovic und Jannik Sinner sind in der anderen Tableauhälfte platziert. Zverevs Auslosung scheint auf dem Papier zwar nicht leicht, die Aufgaben sind dennoch mehr als lösbar. Zum Auftakt trifft er im deutschen Duell auf Dominik Koepfer, der zu Saisonbeginn das Challenger-Turnier in Canberra gewann.

Die Belarussin kehrt zurück an den Ort ihres größten Triumphs. Im vergangenen Jahr gewann sie in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel. Ihr langer und steiniger Weg zum Premierentitel wird in der ersten Episode der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Break Point“ thematisiert. Kommt dieses Jahr Triumph Nummer zwei hinzu? Die Auslosung hat es gut gemeint mit der Weltranglistenzweiten. Auf dem Weg ins Viertelfinale wirken zumindest auf dem Papier kaum Spielerinnen, die Sabalenka gefährlich werden können. Die schwerste Gegnerin der Belarussin ist in den meisten Fällen sie selbst. Hat sie ihre Nerven im Griff, sollte zumindest das Erreichen der zweiten Woche in Melbourne keine große Hürde sein.

Die Verlierer der Auslosung bei den Australian Open 2024

Für die Nummer eins im WTA-Ranking begann die Saison standesgemäß. Beim United Cup gewann die Polin ihre fünf Matches ohne größere Probleme. Einziger Wermutstropfen: Für den Titel reichte es nicht. Saisonübergreifend hat Swiatek 16 Matches in Folge gewonnen. Als riesengroße Favoritin geht sie aber nicht in die Australian Open. Auch Aryna Sabalenka und Elena Rybakina, die im letzten Jahr im Finale standen, präsentierten sich zu Saisonbeginn in guter Form. Die Auslosung hätte für Swiatek kaum kniffliger sein können. In der ersten Runde kommt es zum Duell mit einer ehemaligen Australian-Open-Siegerin: Sofia Kenin, die 2020 in Melbourne siegte. Auch in Runde zwei wartet auf jeden Fall ein großer Name: Angelique Kerber oder Danielle Collins. Im Halbfinale der Australian Open 2022 wurde Swiatek von Collins vom Platz gefegt. Mit Elina Svitolina tummelt sich eine formstarke Spielerin im Achtel von Swiatek. Viel schwerer hätte die Auslosung für Swiatek kaum sein können.

Angelique Kerber

Für die ehemalige Weltranglistenerste ist es erste Grand-Slam-Turnier nach ihrer Rückkehr von der Babypause. Beim United Cup zeigte Kerber gute Ansätze, gewann auf dem Weg zum Titel ein Einzel und ein Doppel. Die beiden klaren Niederlagen gegen die Topspielerinnen Iga Swiatek und Maria Sakkari machten aber deutlich, dass sie von der Weltspitze weit entfernt ist – verständlicherweise. Die Auslosung hat es mit der Melbourne-Siegerin von 2016 nicht gut gemeint. Zum Auftakt geht es gegen Danielle Collins, Australian-Open-Finalistin von 2022. Sollte Kerber dies Hürde nehmen, wartet in der zweiten Runde sehr wahrscheinlich der größtmögliche Brocken: die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Dass Kerber als 36-Jährige – am 18. Januar feiert sie ihren Geburtstag – noch im Turnier ist, wäre eine große Sensation.

Carlos Alcaraz‘ Auslosung bei den Australian Open 2024

Wie gut ist derzeit Carlos Alcaraz? Die Antwort hierauf zu geben, ist schwierig, da der Spanier im Vorfeld der Australian Open kein Turnier gespielt hat: keine Teilnahme beim United Cup und auch kein Antreten bei den ATP-Turnieren. Lediglich bei einem Exhibition-Match in der Rod Laver Arena schlug er auf, verlor dabei gegen Alex de Minaur. Nach seinem Wimbledonsieg im vergangenen Jahr gewann Alcaraz kein Turnier mehr, verlor seinen Status als Nummer eins der Welt und auch etwas von seiner unbekümmerten Spielweise, die ihn sonst so auszeichnete. In Melbourne trifft er zu Beginn auf Altmeister Richard Gasquet. In der zweiten Runde würde ebenfalls ein unangenehmer Gegner warten: Daniel Evans oder Lorenzo Sonego. Möglicher Gegner in der dritten Runde: der völlig unberechenbare Alexander Bublik.