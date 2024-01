Altmaier schlägt Giron – nun gegen Auger-Aliassime

In der Vorbereitung auf die Australian Open hat Tennisprofi Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Auckland/Neuseeland seine erste Hürde genommen. Der 25-Jährige aus Kempen schlug den US-Amerikaner Marcos Giron in der ersten Runde 7:6 (7:5), 6:2. Im Achtelfinale geht es nun gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada (Nr. 4).

Altmaier, der zuletzt im Achtelfinale von Brisbane klar am Bulgaren Grigor Dimitrow gescheitert war, ist der einzige deutsche Teilnehmer in Auckland. Die Australian Open beginnen am kommenden Sonntag.