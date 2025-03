Arthur Fils: 10 Fakten über den wilden Franzosen

Der 20-jährige Arthur Fils hat bereits in jungen Jahren die Top 20 im ATP-Ranking geknackt. Wir stellen Frankreichs große Tiitelhoffnung näher vor.

1. Vom Vater gefördert

Arthur Fils wurde am 12.06.2004 in Frankreich geboren und bekam die Leidenschaft fürs Tennis praktisch schon in die Wiege gelegt. Sein Vater Jean-Philippe war Tennistrainer und coachte Arthur in seiner Jugendzeit. Später ging Arthur dann im Alter von 13 Jahren zum französischen Verband, um bessere und professionellere Trainingsmöglichkeiten zu bekommen.

2. Erster Karrieretitel

Im Jahr 2020 gewann er den Orange Bowl, der als prestigeträchtigstes Turnier in der Juniorenkonkurrenz gilt. Durch diesen ersten großen Erfolg konnte sich Fils in seiner noch jungen Karriere bereits einen Namen machen.

3. Junioren-Karriere

Fils spielte bis ins Jahr 2022 auf der ITF Junior Tour (bestes Ranking: Platz 3). Bei den Junioren Grand-Slams schaffte er es 2021 im Einzel ins Finale der French Open und gewann im Doppel gemeinsam mit Giovanni Mpetshi Perricard den Titel.

4. Profidebüt

Fils wurde im Jahr 2021 Profi und erzielte erste Erfolge auf der ITF Future Tour. Im Doppel konnte er sich sogar im selben Jahr gleich zwei Future-Titel sichern. 2022 sammelte Fils seine ersten Erfolge bei der ATP-Challenger Tour, wodurch ihm der Aufstieg in die Top 500 der Weltrangliste gelang.

5. Erster ATP-Titel

Im Mai 2023 gewann er seinen ersten ATP-Titel beim 250er-Turnier in Lyon und sprang somit erstmals in die Top 100 der Weltrangliste. Mit diesem Sieg wurde Fils zum jüngsten Franzosen, der einen ATP-Titel holte seit 2005.

6. Spielstil

Arthur Fils ist bekannt für seinen kraftvollen Aufschlag und sein aggressives Spiel nach vorne, was durch seinen athletischen Körperbau zum Vorteil wird.

7. Sieg gegen Zverev in Hamburg

Im Finale der Hamburg Open im Jahr 2024 konnte sich Fils in einem packenden Finale gegen Alexander Zverev bei dessen Heimturnier durchsetzen und vor Auswärtskulisse seinen ersten ATP-500-Titel gewinnen. Mit dem Titelgewinn in Hamburg stieß er zudem erstmals in die Top 20 im ATP-Ranking vor.

8. Trainerteam

Seit Ende 2023 wird Fils von dem ehemaligen Weltranglistenvierten Sébastien Grosjean trainiert, der ihm dabei hilft, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Grosjean lobt ihn für seinen Arbeitseinsatz und seine bodenständige Art: „Arthur ist ein guter Junge.“

9. Vorbild Roger Federer

In seiner Jugend war er großer Fan von Roger Federer. Laut Fils war es „wunderschön“, seinem Idol beim Tennisspielen zuzuschauen. Seit Federers Karriereende bekannte sich Fils zudem als Fan von Novak Djokovic und Rafael Nadal.

10. Ziele

Arthur Fils hat klare Ziele: einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen und die Nummer eins der Welt zu werden. „Das habe ich immer im Kopf, seitdem ich fünf Jahre alt bin“, so Fils.