ATP Cup: Spanien mit Nadal weiter makellos

Sydney (SID) – Davis-Cup-Sieger Spanien hat beim ATP Cup in Australien seine weiße Weste gewahrt. Das Team um Starspieler Rafael Nadal setzte sich am Montag in Perth mit 3:0 gegen Uruguay durch und führt die Tabelle der Gruppe B souverän mit zwei Siegen nach zwei Spieltagen an.

Nadal ließ seinem Kontrahenten Pablo Cuevas beim 6:2, 6:1 keine Chance, Roberto Bautista Agut eilte zu einem 6:1, 6:2-Erfolg gegen Franco Roncadelli. Im Doppel behielten Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez gegen Ariel Behar/Juan Martin Fumeaux die Oberhand.

Für Spanien geht es am Mittwoch (Ortszeit) gegen die ebenfalls unbesiegten Japaner um den Gruppensieg. Auf Kurs bleibt auch Serbien um den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic nach einem 2:1-Erfolg gegen Frankreich. Österreich feierte einen 3:0-Erfolg gegen Argentinien und wahrte seine Viertelfinal-Chancen.

Die deutsche Mannschaft um den strauchelnden Topspieler Alexander Zverev kämpft in der Nacht zu Dienstag (01.00 Uhr/Sky) um den zweiten Platz in der Gruppe F.