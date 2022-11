ATP-Finals: Nadal verabschiedet sich mit Sieg

Turin (SID) – Rafael Nadal hat sich nach seinem vorzeitigen Vorrundenaus bei den ATP-Finals in Turin mit einem Sieg aus dem Turnier verabschiedet. Der 22-fache Grand Slam-Sieger aus Spanien setzte sich mit 7:5, 7:5 gegen den Norweger Casper Ruud durch.

Auch für Ruud war die Partie sportlich bedeutungslos. Nach Siegen über den Kanadier Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz (USA) hatte der 23-Jährige bereits als Halbfinalist festgestanden. Novak Djokovic steht ebenfalls als Halbfinalist fest. Er setzte sich in der anderen Vierergruppe in bereits zwei Matches durch. Auger-Aliassime und Fritz spielen am Donnerstagabend (21 Uhr/Sky) um den verbliebenen Halbfinalplatz der Roten Gruppe.