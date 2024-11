ATP Finals: So kommt Zverev sicher ins Halbfinale

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin seine ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. Dennoch ist er vor dem letzten Gruppenspiel gegen Carlos Alcaraz noch nicht sicher für das Halbfinale qualifiziert.

6:4, 6:4 gegen Andrey Rublev. 7:6, 6:3 gegen Casper Ruud. Alexander Zverev spielt sich bei den ATP Finals in Turin warm, um seinen dritten Titel nach 2018 und 2021 beim Saisonfinale zu gewinnen. Allerdings: Trotz der beiden Zweisatzsiege ist Zverev noch nicht ganz sicher für das Halbfinale qualifiziert. Läuft es richtig schlecht, scheidet der Weltranglistenzweite sogar noch aus.

Im letzten Gruppenspiel trifft er am Freitag um 14 Uhr auf Carlos Alcaraz. Dies ist einerseits ein Vorteil, weil er danach mehr Regenerationszeit für das Halbfinale hat. Andererseits hätte Zverev beim Abendspiel am Freitag, das nun Ruud und Rublev bestreiten, vorher genau gewusst, ob er bereits qualifiziert ist.

Diese 10 Szenarien gibt es vor dem letzten Gruppenspieltag

Gewinnt Zverev gegen Alcaraz (Ergebnis egal) und Ruud besiegt Rublev (Ergebnis egal), dann wäre Zverev Gruppensieger und Ruud Gruppenzweiter. Gewinnt Alcaraz gegen Zverev (Ergebnis egal) und Rublev besiegt Ruud (Ergebnis egal), dann wäre Alcaraz Gruppensieger und Zverev Gruppenzweiter. Gewinnt Zverev gegen Alcaraz in zwei Sätzen und Rublev besiegt Ruud ebenfalls in zwei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger. Da in jenem Fall Alcaraz, Ruud und Rublev das gleiche Match- und Satzverhältnis hätten, würde dann die Prozentzahl der gewonnenen Spiele über den Gruppenzweiten entscheiden. Gewinnt Zverev gegen Alcaraz in zwei Sätzen und Rublev besiegt Ruud in drei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger und Ruud Gruppenzweiter. Gewinnt Zverev gegen Alcaraz in drei Sätzen und Rublev besiegt Ruud in zwei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger und Alcaraz Gruppenzweiter. Gewinnt Zverev gegen Alcaraz in drei Sätzen und Rublev besiegt Ruud in drei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger und Ruud Gruppenzweiter. Gewinnt Alcaraz gegen Zverev in zwei Sätzen und Ruud besiegt Rublev in zwei Sätzen, hätten Zverev, Alcaraz und Ruud das gleiche Match- und Satzverhältnis. Die Prozentzahl der gewonnenen Spiele würde über Halbfinalteilnahme entscheiden. Gewinnt Alcaraz gegen Zverev in zwei Sätzen und Ruud besiegt Rublev in drei Sätzen, dann wäre Alcaraz Gruppensieger und Zverev Gruppenzweiter. Gewinnt Alcaraz gegen Zverev in drei Sätzen und Ruud besiegt Rublev in zwei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger und Ruud Gruppenzweiter. Gewinnt Alcaraz gegen Zverev in drei Sätzen und Ruud besiegt Rublev in drei Sätzen, dann wäre Zverev Gruppensieger und Ruud Gruppenzweiter.

Zverev reicht knappe Niederlage gegen Alcaraz

Zusammenfassend kann man sagen, dass Zverev in neun von zehn Szenarien sicher im Halbfinale wäre. Die einzige Möglichkeit, dass er sich nicht qualifiziert, wäre Szenario 7. Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung. Da Zverevs Differenz bei den gewonnenen Spielen (derzeit +8) deutlich besser ist die als von Alcaraz (derzeit -3), würde dem Deutschen sogar eine knappe Niederlage mit bis zu fünf Spielen Unterschied ausreichen. Bedeutet: Bei einer 4:6, 3:6-Niederlage gegen Alcaraz wäre Zverev sicher weiter. Verliert er beispielsweise 3:6, 3:6 oder höher gegen Alcaraz, wäre Zverev im Szenario 7, wenn Ruud im Abendspiele gegen Rublev in zwei Sätzen gewinnt, ausgeschieden. Denn in jenem Fall hätte auch Ruud die bessere Differenz bei den gewonnenen Spielen.

Es müsste also viel passieren, dass Zverev bei den ATP Finals in der Gruppenphase ausscheidet. Der Deutsche präsentiert sich in Turin nach seinem Masters-1000-Sieg in Paris-Bercy weiterhin in Topform, vor allem beim Aufschlag. Gegen Alcaraz, der wegen einer Erkältung angeschlagen ist, wird Zverev der Favorit sein. Im Head-to-head steht es 5:5. Im Vorjahr trafen die beiden ebenfalls in der Gruppenphase der ATP Finals aufeinander. Zverev siegte damals in drei Sätzen.