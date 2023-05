ATP-Masters in Rom: Zverev und Co. vom Regen gestoppt

Das deutsche Tennistrio mit Olympiasieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann ist am Samstag beim ATP-Masters in Rom vom Dauerregen in der „Ewigen Stadt“ gestoppt worden. Während Zverev und Hanfmann ihre Zweitrunden-Begegnungen am Abend erst gar nicht aufnehmen konnten, lag Altmaier im Duell mit dem an Nummer zwölf gesetzten US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe (USA) beim Stand von 6:3, 3:4 aussichtsreich auf Kurs.

Mehrfach am Spieltag musste der Spielbetrieb wegen der Niederschläge unterbrochen werden. Nicht betroffen von den widrigen Bedingungen war jedoch Spaniens Tennis-Sensation Carlos Alcaraz. Der 20-Jährige wird die kommende Weltrangliste wieder anführen.

Hierfür musste der US-Open-Sieger lediglich zum Zweitrundenmatch gegen seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas antreten. Alcaraz gewann die Partie souverän mit 6:4, 6:1 und löst den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (Serbien) wieder an der Spitze des Rankings ab. US-Open-Gewinner Alcaraz wird damit auch als Nummer eins der Setzliste in die French Open gehen.