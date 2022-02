ATP-Ranking: So löst Medvedev Djokovic als Nummer 1 ab

Nach den ATP-Turnieren in Acapulco und Dubai könnte es zum Wechsel an der Weltranglistenspitze kommen. Daniil Medvedev greift nach der Nummer eins im ATP-Ranking.

Es scheint derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Daniil Medvedev erstmals den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste schaffen wird. Bei den Australian Open war der 26-jährige Russe kurz davor, mit dem Titelgewinn auch die Führung im ATP-Ranking zu übernehmen. Doch Medvedev brachte den komfortablen Vorsprung im Melbourne-Finale gegen Rafael Nadal nicht ins Ziel und muss sich erst mal weiter gedulden.

Nummer 1 im ATP-Ranking: Große Chance für Medvedev in Acapulco

Nun eröffnet sich Medvedev beim ATP-Turnier in Acapulco (ab 21. Februar) die nächste Chance, als dritter Russe nach Yevgeny Kafelnikov und Marat Safin die Nummer eins im ATP-Ranking zu werden. Es gibt mehrere Szenarien, wie Medvedev Novak Djokovic von der Weltranglistenspitze verdrängen kann. Die einfachste Variante: Medvedev gewinnt das ATP-Turnier in Acapulco, bei dem auch Nadal und Alexander Zverev gemeldet sind. Danach wäre der Russe sicher neue Nummer eins der Welt.

Da Djokovic für das parallel stattfindende ATP-Turnier in Dubai gemeldet ist und auch gewillt ist zu spielen, wird der Serbe nicht kampflos seinen Nummer-eins-Status hergeben. Djokovic braucht mindestens den Einzug ins Viertelfinale. Verliert er in seinem Auftaktmatch oder im Achtelfinale, ist er die Weltranglistenführung ebenfalls sicher los.

Das sind die sechs Szenarien für einen Nummer-eins-Wechsel nach den Turnieren in Acapulco und Dubai

Medvedev gewinnt den Titel in Acapulco

Medvedev erreicht das Finale in Acapulco und Djokovic gewinnt nicht den Titel in Dubai

Medvedev erreicht das Halbfinale in Acapulco und Djokovic erreicht nicht das Finale in Dubai

Medvedev erreicht das Viertelfinale in Acapulco und Djokovic erreicht nicht das Halbfinale in Dubai

Medvedev erreicht das Achtelfinale in Acapulco und Djokovic erreicht nicht das Halbfinale in Dubai

Medvedev verliert in der ersten Runde in Acapulco und Djokovic erreicht nicht das Viertelfinale in Dubai

Da Djokovic erklärt hat, dass er sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen wird, scheint es ohnehin nur eine Frage der Zeit zu sein, wann er seine Führung in der Weltranglisten verlieren wird. Sicher sind bislang nur seine Starts in Dubai und beim Heimturnier in Belgrad (ab 18. April). Ob er im nächsten Monat bei den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami trotz fehlender Impfung antreten darf, ist noch nicht gewiss. Sollte eine Corona-Impfung bei den meisten ATP-Turnieren sowie bei den restlichen drei Grand-Slam-Turnieren des Jahres in Paris, Wimbledon und New York verpflichtend für eine Teilnahme sein, würde Djokovic in der Weltrangliste weit zurückfallen.