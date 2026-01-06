Australian Open: Diese Deutschen gehen in der Qualifikation an den Start

Bei den Australian Open 2026 spielt ein deutsches Quartett um den Einzug ins Hauptfeld: Yannick Hanfmann, Justin Engel, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam.

Am 18. Januar 2026 beginnt das Hauptfeld bei den Australian Open. In den Tagen zuvor, ab dem 12. Januar 2026, wird noch ermittelt, welche Spielerinnen und Spieler es über die Qualifikation ins Hauptfeld schaffen. Aus deutscher Sicht ist das Starterfeld sehr überschaubar. Nur vier DTB-Profis gehen in der Qualifikation an den Start: jeweils zwei Damen und Herren.

Nach derzeitigem Stand ist Yannick Hanfmann der topgesetzte Spieler in der Herren-Qualifikation. Sollte bis zum Qualifikationsbeginn noch ein Spieler aus dem Hauptfeld absagen, rückt Hanfmann, derzeit Nummer 102 im ATP-Ranking, nach und erspart sich somit dem mühsamen Weg über die Qualifikation. Der weitere deutsche Herren-Spieler in der Qualifikation ist Justin Engel.

Australian Open: Zweite Hauptfeld-Chance für Justin Engel.

Für den 18-Jährigen, derzeit die Nummer 180 im ATP-Ranking, ist es der zweite Start bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den US Open 2025 feierte Engel seine Grand-Slam-Premiere und scheiterte knapp in der ersten Quali-Runde. Engel avancierte bei den US Open im Alter von 17 Jahren und zehn Monaten zum jüngsten Deutsche in einer Grand-Slam-Qualifikation seit Alexander Zverev (17 Jahre, vier Monate) bei den US Open 2014.

Bei den Damen gehen Tamara Korpatsch, derzeit Nummer 123 im WTA-Ranking, sowie Anna-Lena Friedsam, derzeit Nummer 153 im WTA-Ranking, an den Start. Vier deutsche Damen stehen direkt im Hauptfeld: Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel. Bei den Herren sind Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff direkt qualifiziert.