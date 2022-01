Australian Open: Marterer und Hanfmann schaffen Sprung ins Hauptfeld

Frankfurt am Main (SID) – Die Tennisprofis Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann haben über die Qualifikation noch den Sprung ins Hauptfeld der Australian Open geschafft. Der Nürnberger Marterer setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde im deutschen Duell gegen Tobias Kamke (Lübeck) mit 6:4, 6:1 durch, Hanfmann (Karlsruhe) schlug den Italiener Alessandro Giannessi 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).

Damit sind rund um Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) acht deutsche Männer bei den am Montag beginnenden Australian Open am Start, im Frauen-Hauptfeld führt die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) ein deutsches Trio an. Jule Niemeier (Dortmund) scheiterte in der letzten Quali-Runde mit 1:6, 6:1, 3:6 an der Niederländerin Arianne Hartono.