Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin kommt zum Porsche Tennis Grand Prix

Sofia Kenin, die zu Beginn des Jahres die Australian Open gewonnen hat, gibt ihr Debüt beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart.

Das Starterfeld des Porsche Tennis Grand Prix vom 18. bis 26. April 2020 ist um eine Attraktion reicher. Sofia Kenin, die Sensationssiegerin der Australian Open, hat ebenfalls für das Stuttgarter Traditionsturnier gemeldet. Die 21-jährige Amerikanerin wird zum ersten Mal in der Porsche-Arena aufschlagen. Auch drei ehemalige Stuttgart-Siegerinnen haben ihren Start bestätigt: Mit Karolina Pliskova (Tschechien) kommt die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste und Gewinnerin von 2018. Zudem dürfen sich die Tennisfans auf die deutschen Spitzenspielerinnen und Porsche-Markenbotschafterinnen Angelique Kerber (Siegerin 2015 und 2016) und Julia Görges (Siegerin 2011) freuen.

Für Experten war es nur eine Frage der Zeit, bis Sofia „Sonya“ Kenin, die Aufsteigerin des Jahres 2019, den Sprung in die Weltspitze schaffen würde. Bei den Australian Open war es so weit. Nachdem sie in Hobart mit ihrem vierten WTA-Titel vielversprechend in die Saison gestartet war, triumphierte sie beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Im Halbfinale schaltete sie die Lokalmatadorin und aktuelle Nummer eins der Welt Ashleigh Barty aus, im Finale besiegte sie die zweifache Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien. Aktuell liegt Sofia Kenin, die in Moskau geboren wurde und als Baby mit ihren Eltern in die USA kam, auf Platz sieben der Weltrangliste. Sie führt außerdem im „Porsche Race to Shenzhen“, der Qualifikationsrangliste für die WTA Finals 2020.

Porsche Tennis Grand Prix: 5 Spielerinnen aus den Top 7 bereits gemeldet

„Dass sie sich als frischgebackene Australian-Open-Siegerin für unser Turnier entschieden hat, ist eine große Auszeichnung. Sie in Melbourne spielen zu sehen, war eine Augenweide, und ich bin sicher, die Tennisfans in der Porsche-Arena werden von ihr begeistert sein“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Auch dass Karolina Pliskova jetzt fest zugesagt hat, genauso wie Angelique Kerber und Julia Görges, freut mich für unsere Zuschauer. Wir sind stolz, ihnen auch diesmal wieder viele Topstars und absolutes Weltklassetennis bieten zu können.“

Bereits im November 2019 haben neben Vorjahressiegerin Petra Kvitova (Tschechien) Simona Halep (Rumänien/WTA Nr. 2), Elina Svitolina (Ukraine/WTA Nr. 4) und Belinda Bencic (Schweiz/WTA Nr. 5) für den 43. Porsche Tennis Grand Prix gemeldet. Damit schlagen nach aktuellem Stand insgesamt fünf Spielerinnen aus den Top 7 der Welt in der Porsche-Arena auf.

Text: Presseaussendung