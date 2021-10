Berrettini als sechster Spieler für ATP Finals qualifiziert

Köln (SID) – Tennisprofi Matteo Berrettini hat sich als sechster Spieler für die ATP Finals qualifiziert. Der 25-jährige Italiener sicherte sich beim Turnier in Wien durch den Einzug in die zweite Runde seinen Startplatz für das Saisonfinale im November in seiner Heimat. Austragungsort ist Turin.

„Meine Worte können nicht das Glück beschreiben, das ich in meinem Herzen fühle“, sagte Berrettini: „2020 war ein hartes Jahr für mich, auf und neben dem Platz. Jetzt stehe ich kurz davor, meine zweiten Finals zu spielen, und ich kann es kaum glauben.“

Die Finals finden vom 14. bis 21. November erstmals in Turin statt. Zuvor wurden sie zwölf Jahre lang in London ausgetragen. Neben Berrettini stehen bereits fünf weitere Teilnehmer fest: Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland), Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Andrej Rublew (Russland).