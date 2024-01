Blamage knapp abgewendet: Zverev gewinnt Krimi in Runde zwei

Alexander Zverev hat eine Blamage bei den Australian Open nur mit größter Mühe und dank starker Nerven abgewendet. Der Hamburger überstand gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein in der zweiten Runde einen Fünfsatz-Thriller. Nach über vier Stunden Spielzeit ging der Deutsche mit 7:5, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) als Sieger vom Platz.

"I would much rather won it in 1.5 hours. He played incredible. He was hitting every single ball as hard as he could from both sides and I didn't know what to do. He probably deserved to win more than me today, but that's how tennis works sometimes". pic.twitter.com/9vbNmFQiIt

