Boris Becker mit neuem Tennis-Podcast: Gemischtes Doppel mit Andrea Petkovic

Boris Becker hat seinen eigenen Podcast gestartet – zusammen mit Andrea Petkovic. Neue Episoden wird es vor allem zu den Großereignissen der Tennis-Tour geben.

Mit Beginn der Australien Open ist die erste Folge eines neuen Tennis-Podcasts erschienen. In „Becker Petkovic“ spricht Boris Becker mit Andrea Petkovic über das aktuelle Geschehen auf der Profitour. In der ersten Episode spielen sich die beiden gekonnt die Bälle zu. Es geht zunächst um die Top 5-Profis bei den Damen und Herren. Schließlich diskutieren sie darüber, warum Alexander Zverev in den nächsten 18 Monaten einen Grand Slam-Titel holen sollte. Dies ist auch gleichzeitig der Titel von Folge eins, die auf allen gängigen Podcast-Portalen abrufbar ist.

Becker über Alcaraz: „Sein Team muss weniger auf das Geld schauen“

Gleich zu Beginn stellt Becker klar, dass er „kein Blatt vor den Mund nehmen wird“ und „alles – Positives wie Negatives – beim Namen nennen will.“ Ein Beispiel liefert er in der Hinsicht, als um Carlos Alcaraz und dessen Saison 2024 geht. „Er hatte einen schlechten Turnierplan 2024, weil er viel zu viel gespielt hat. Carlos ist eine Diva auf dem Platz in positiven Sinne, ein wahrer Künstler. Aber man darf ihn nur rauslassen, wenn es wirklich zählt. Er muss brennen, wenn er auf den Platz geht. Man will keinen durchschnittlichen Alcaraz sehen, sondern einen, der bei hundert Prozent ist.“ Beckers Tipp an Alcaraz: „Sein Team muss weniger auf das Geld schauen und mehr auf Titel und die Weltrangliste. Klar, er bekommt siebenstellige Antrittsgagen für Showkämpfe in der Off-Season, aber da müssen Trainer und Manager ihn einfach besser schützen.“

„Becker Petkovic“ wird es vor allem rund um die großen Tennis-Highlights der Saison geben. So erscheinen die nächsten Episoden noch vor dem Start der Australian Open, nämlich am 8. und 10. Januar 2025. „Wir werden natürlich alle wichtigen Momente des Tennissports begleiten”, erklärt Andrea Petkovic. „Beispielsweise wenn so etwas rauskommt, wie die Nachricht, dass Jannik Sinner positiv getestet wurde oder Simona Halep zurückkommt und fünf Challenger hintereinander gewinnt. Aber generell können sich die Tennisfans auf Podcasts vor, während und natürlich nach den Grand Slams gefasst machen.”

Wie es zu dem neuen Podcast kam, verrät Boris Becker: „Die Idee eines eigenen Podcasts treibt mich schon etwas länger um. Ich wollte ihn nicht alleine machen, da es um Tennis geht, und bei den Herren kenne ich mich ganz gut aus, aber bei den Damen eben nicht so gut. Ich brauchte jemanden, der besser ist als ich, der bis vor kurzem noch gespielt hatte und auch von der Generation etwas jünger ist. Das heißt, wo ich noch was lernen kann. Da habe ich sofort Andrea angerufen.”