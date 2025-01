Australian-Open-Qualifikation: Nur Friedsam weiter

Am ersten Tag der Australian-Open-Qualifikation in Melbourne spielte ein deutsches Quartett. Nur Anna-Lena Friedsam gewann ihr Match.

Sieben deutsche Tennisprofis stehen bei den Australian Open direkt im Hauptfeld (Start am 12. Januar). Vier bei den Herren (Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann), drei bei den Damen (Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier). In der Qualifikation, die heute Nacht in Melbourne begann, gingen neun deutsche Profis an den Start.

Am ersten Spieltag sind drei von ihnen nach der ersten Qualifikationsrunde bereits ausgeschieden. Maximilian Marterer unterlag Hugo Dellien (Bolivien) mit 3:6, 3:6. Mona Barthel hatte keine Chance gegen Taylah Preston (Australien) – 1:6, 2:6. Auch Noma Noha Akugue unterlag klar in zwei Sätzen – 2:6, 3:6 gegen Ekaterina Makaraova. Einzig Anna-Lena Friedsam bestritt ihr Auftaktmatch in der Qualifikation erfolgreich. Friedsam, die 2016 bei den Australian Open im Achtelfinale gestanden hatte, setzte sich mit 6:4, 6:1 gegen Aliona Bolsova (Spanien) durch. Nächste Gegnerin: Elena-Gabriela Ruse (Rumänien).

Am Dienstag steigen die restlichen deutschen Profis in die Qualifikation ein: Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch bei den Damen sowie Dominik Koepfer, der bei der Qualifikation an eins gesetzt ist, und Henri Squire bei den Herren.