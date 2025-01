Reilly Opelka meldet sich endgültig zurück: Im Viertelfinale von Brisbane bezwang er Novak Djokovic. Nun muss der Service-Spezialist gegen einen anderen Aufschlag-Experten antreten: Giovanni Mpetshi Perricard.

„Serve-Bots“ werden Spieler wie Reilly Opelka und Giovanni Mpetshi Perricard oft verächtlich im Web genannt: Sie könnten nur unfassbar gut aufschlagen, aber sonst eigentlich kein Tennis spielen. Wie unzutreffend diese Einschätzung ist, zeigt sich aktuell beim ATP-Turnier in Brisbane. Denn: Opelka und Perricard treffen dort im Halbfinale aufeinander. Und das haben sie nicht nur ihren exzellenten Aufschlägen zu verdanken.

Während der Vormarsch des Franzosen Perricard von vielen fast schon erwartet wurde, weil er sich bereits 2024 unter anderem durch seinen Turniersieg in Basel bis auf Platz 30 im Ranking hochgespielt hatte, kommen die Erfolge von Reilly Opelka eher aus dem Nichts. Der 27-jährige US-Profi hat eine über zweijährige Verletzungsodyssee hinter sich, die im Welttennis höchstens mit der von Juan Martin del Potro zu vergleichen ist.

Opelka spielte im August 2022 in Washington, als seine Hüftprobleme unerträglich wurden. Eine Diagnose ergab, dass sich im Hüftgelenk ein gutartiger Tumor gebildet hatte, der mit Beginn der US Open 2022 operativ entfernt wurde. Sechs Monate später hatte Opelka ein neues Problem: Die Sehne im rechten Handgelenk schmerzte, er musste sie operieren lassen. Einen Rücktritt vom Tennissport schloss er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aus. „Ich war bei einer schlechten Chirurgin, sie vermasselte es. Das Handgelenk entzündete sich. Ich hatte unerträgliche Schmerzen, konnte nachts nicht schlafen, der ganze Arm und die Hand waren betroffen. Ich brauchte also eine zweite Operation, und das verursachte Probleme, nachdem ein Gipsverband an meinem Arm zu Nervenproblemen führte“, fasste Reilly Opelka im Sommer 2024 gegenüber der Palm Beach Post seine Krankheitsgeschichte zusammen.

„You ask yourself – what would Novak be doing in my situation?“

Reilly Opelka took inspiration from opponent Djokovic during his lengthy injury layout 💪 pic.twitter.com/MEHjYeaOhL

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2025